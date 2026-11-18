IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称微软正在测试一项 Windows 11 新功能：当用户从微软账户切换为本地账户后，系统会提醒其备份 BitLocker 恢复密钥，以避免日后因密钥丢失而无法访问加密硬盘。

在 Windows 11 Build 26340.10013 预览版中，微软正在测试“从微软账户安全切换至本地账户”的新提示。微软为降低数据丢失风险，用户在“设置”中切换账户类型时，系统将提示备份 BitLocker 恢复密钥，并更新相关说明。

IT之家注：BitLocker 是 Windows 内置的磁盘加密功能，可在电脑丢失或被盗后保护硬盘数据。许多用户在首次使用微软账户设置 Windows 11 时，系统会自动启用设备加密，并将 48 位恢复密钥绑定到该微软账户。

Windows 11 BitLocker 恢复界面。图源：微软

微软提醒若用户此后改用本地账户，却未另行保存密钥，一旦固件更新、TPM 被清除或更换主板等触发恢复界面，便可能无法解锁硬盘。

微软强调，切换为本地账户不会直接导致电脑被锁，也不会关闭加密，新提示也不阻止用户继续切换，只是提醒用户在切换微软账号前，应确认恢复密钥仍然可访问，并将其另存到 U 盘、文件或打印件等安全位置。

用户可在“设置 > 隐私和安全性 > 设备加密”查看加密状态，并访问 aka.ms/ myrecoverykey 确认密钥是否已备份。Windows 11 专业版、企业版和教育版用户还可通过“管理 BitLocker”直接备份密钥；家庭版用户则可从微软账户页面复制、保存或打印密钥。