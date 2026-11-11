首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

部分 Win11 用户反馈安装微软 11 月累积更新报错，故障指向沙盒功能

2026/11/11 14:27:32 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（11 月 11 日）发布博文，报道称部分 Windows 11 设备用户反馈，无法正常安装微软 11 月累积更新（包括 KB5132061 和 KB5131087），安装过程遇到 0x800f0989、0x800f0915 和 0x80070306 等错误。

网友 Forceflow 随后在 elevenforum 论坛上发帖，通过调用 Claude 扫描 CBS.log 文件查找异常，初步锁定本次安装报错是由于 Windows Sandbox 兼容性故障导致的。

日志提示，系统组件目录中缺少 Professional.xml 文件，并出现“无法重新创建容器基础镜像”的错误。对此该网友推测在重建沙盒运行所需的基础镜像时，微软 11 月累积更新因查找旧版文件路径失败而中断。IT之家附上相关截图如下：

这名用户随后关闭 Windows 沙盒，重启电脑，再次安装补丁，最终顺利完成。安装后的 DISM 和 SFC 扫描也未发现异常。报道介绍，关闭入口位于“启用或关闭 Windows 功能”，取消勾选“Windows 沙盒”并确认后，重启即可尝试重新安装。

Windows 沙盒是用于隔离测试软件、打开可疑文件的临时桌面环境，关闭后，其中的软件、文件和更改会被清除。该媒体指出，上述办法来自用户个案，不能据此认定所有安装失败均由沙盒引起，也不应视为微软已确认的通用修复方案。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Win11微软

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知