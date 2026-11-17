IT之家 11 月 17 日消息，开发者 @XenoPanther 于 11 月 14 日在 X 平台发布推文，爆料称本月面向 Experimental（Future Platforms）通道发布的 Windows 11 Build 29708.1003 预览版中，已经出现了 Windows 11 27H2 版本标识。

XenoPanther 通过挖掘该 Windows 11 预览版的 Windows.adml 文件（位于 PolicyDefinitions\en-US 文件夹内），发现了关于 27H2 的踪迹，并表示：“在 Windows 内部代码中，这可能是首次提及 Windows 11 27H2 的证据。不过由于文件中缺少 26H1 和 26H2，不排除是笔误的可能”。

IT之家援引博文介绍，该文件通常用于记录组策略所支持的最低 Windows 版本，因此这一字符串被视为 27H2 已进入微软内部开发轨道的早期信号。

在发展路线方面，科技媒体 Windows Latest 指出，目前 Windows 11 系统开发采用并行推进，搭载骁龙 X2 的新款笔记本使用基于较新核心的 26H1，而绝大多数现有 PC 仍停留在沿用 2024 年 24H2 核心的 26H2。外界预计，27H2 将把 26H1 与 26H2 两条路线重新合并到同一系统核心上。

推送方式上，有别于 Windows 11 26H2 所采用的“功能启用包”（eKB）方式，Windows 11 27H2 像 2024 年的 24H2 一样，替换和升级操作系统主要组件。

在改进功能方面，此前消息称 Windows 11 27H2 通过支持英特尔 APX 指令集，重点提升 64 位吞吐量，从而改善 64 位应用的执行效率。对于普通用户而言，应用启动、多任务处理和重负载场景下，可能会感知到更流畅体验。不过实际收益仍取决于硬件、驱动以及软件是否针对新指令集进行优化。

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