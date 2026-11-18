IT之家 11 月 18 日消息，昨日（11 月 17 日）召开的 Ignite 2026 活动中，微软宣布拓展 Windows 11 系统的 Copilot 技能，将其升级为“能看懂电脑状况的 AI 诊断助手”。

根据微软官方描述的场景方案，用户未来使用 Windows 11 系统过程中，如果遇到蓝牙耳机没有声音、外接硬盘无法识别或系统性能异常等故障之后，可以直接在 Windows 搜索框输入自然语言描述，例如“我的蓝牙耳机没有声音，能帮我诊断吗？”，系统会将相关问题直接发送给 Copilot。

在获得用户授权后，Copilot 可读取系统信息，并针对具体设备执行检查。以蓝牙音频故障为例，该功能会检查 Windows 音频输出端点和蓝牙连接状态，约 30 秒内给出判断；若发现耳机本身正常，则可能提示音频被路由到了其他输出设备，并引导用户前往“设置 > 系统 > 声音 > 输出”调整。IT之家附上相关图片如下：

在实际操作方面，微软强调 Copilot 不会绕过用户直接修改系统。当前阶段，它更多是识别问题、提供操作路径和解决方案，最终是否执行仍由用户掌控。

微软 Windows 与设备部门负责人 Pavan Davuluri 表示，这类能力有望减少常见 IT 支持请求，让员工节省时间，也让 IT 团队把精力投入更具价值的任务。

除诊断外，微软还在测试“PC Insights”功能。用户可询问电脑配置、显卡型号、剩余存储空间、电池健康、BIOS 版本、CPU 占用、USB 设备、打印机或摄像头状态等问题，Copilot 将基于本机信息作答。