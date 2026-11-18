IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 17 日）发布博文，针对微软 2026 最大宕机事件，LibreOffice 维护方“文档基金会”（TDF）向各国政府及依赖 Microsoft 365 的机构发出公开询问，主张规避单一供应商风险。

微软 Microsoft 365 于 11 月 12 日突发大规模服务中断，波及 Exchange Online、Outlook、Teams 及 Copilot 等服务，影响全球至少 70 个国家和地区，持续宕机时间将近 24 小时。微软称，事故源于网络容量升级，并非网络攻击；受影响的公共机构包括议会、法院、警方、学校、地方政府和医疗服务机构。

事件发生后，文档基金会在公开询问中，希望了解宕机期间哪些业务受阻、哪些医疗预约、庭审、行政流程或议会工作被迫推迟或取消，并进一步要求政府承诺开展供应商依赖性公开审计，明确完成期限、责任人和专项预算。

文档基金会主张认为政府和机构应减少对少数外国供应商的依赖，采用开源软件和开放标准文档格式，以增强数字主权、数据可控性与系统韧性。

IT之家援引博文介绍，此外在公开询问中，文档基金会还提出了一些比较尖锐的话题：

政府在选择“单一供应商”服务前，是否把该供应商全面停摆纳入风险评估？

针对电子邮件、日历、文档访问和身份认证，是否制定了应急预案，是否定期演练，以及是否会向公众公开？

当 Outlook 无法使用时，机构改用了哪些沟通渠道，谁批准使用，谁又为其中个人和机密数据的安全负责？

过去五年，政府每年为微软许可证和云服务花费了多少公共资金？同期又为开源软件和开放标准方案投入了多少？

政府采购是否要求“数据可携带性”、开放文档格式，以及经过测试的退出方案？

合同是否约定服务中断的赔偿或处罚，是否已提出索赔？

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