LibreOffice 背后公司再掀 18 年前“旧账”，抨击微软操纵 OOXML 标准

IT之家 10 月 24 日消息，开源办公套件 LibreOffice 背后的非营利组织“文档基金会”（TDF）昨日（10 月 23 日）发布长文，再次公开批评微软，称其曾在 2006 年至 2008 年间操纵国际标准化进程，推动自家 Office Open XML（OOXML）格式获得 ISO / IEC 29,500 国际标准地位。

文档基金会认为，尽管 OOXML 已获 ISO 批准，其实际生态仍高度依赖微软，难以称为真正开放的文档标准。IT之家附上博文标题截图如下：

文档基金会指出，OOXML 规范当时长达约 6,000 页，却被通过原本适用于成熟、简短规范的 ISO“快速通道”程序提交审议，让独立专家难以在有限时间内完成实质性技术审查。

该提案于 2007 年 9 月首次投票未获通过，巴西、印度、法国、挪威等国提出大量技术与兼容性异议，但随后经过投票复议会议和重新投票，OOXML 于 2008 年 4 月“勉强”达到门槛获批。

文档基金会进一步声称，多个国家的标准化委员会出现成员异常增加的情况。例如，意大利委员会成员据称在数月内从 5 人增至 80 人以上，其中包含与微软相关的法律和公关机构；葡萄牙也出现大量与微软存在业务关系的新成员。文档基金会还援引当时 ISO 工作组协调员 Martin Bryan 的说法，称新成员的涌入导致多项程序性投票失败。

更关键的是，文档基金会认为，微软后来在 Office 2010 及 Microsoft 365 中主要使用的是“过渡版”（Transitional）OOXML，而非 ISO 正式批准、更干净的“严格版”（Strict），导致所谓开放标准在实际使用中仍高度依赖微软自身的实现，进而造成 LibreOffice、WPS Office 等第三方办公软件的兼容难题。

在博文中，文档基金会呼吁各国政府、学术界和公民社会更积极参与标准制定，防止商业巨头凭借资源优势主导规则，并主张应继续完善开放的 ODF 格式，而非围绕厂商私有生态形成事实锁定。