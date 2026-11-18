IT之家 11 月 18 日消息，据证券时报，国产 DRAM 龙头长鑫科技 11 月 17 日举办第三季度业绩说明会，公司高管预计 DRAM 供给紧缺格局将在四季度延续，毛利率有望保持稳定，公司已与多家头部客户协商长期供货协议，锁定中长期确定性需求，持续推动产品高端化升级。

长鑫科技高级副总裁、财务负责人黄丹阳表示，公司营收连续三个季度环比增长，主要得益于 2025 年以来 DRAM 市场供不应求，产品价格持续上涨，公司产能扩建和释放带动产销持续提升，得以抓住 AI 应用驱动下的市场机遇；加上长期技术投入推动产品结构优化，高附加值产品占比提升。

盈利能力方面，公司第三季度单季毛利率达到 89.53%，较上季度增长约 1.94 个百分点。据介绍，毛利率提升主要受益于产品价格上涨、DDR5 和 LPDDR5/5X 等高端产品占比提高，以及三座 12 英寸晶圆厂产能利用率提升带来的规模效应和良率改善、成本优化。

在盈利能力及经营现金流提升，以及年内 IPO 募集资金的到位背景下，公司资产负债率由上年末约 54% 降至 36.34%。对于后续扩产是否会重新推高杠杆，黄丹阳介绍，随着主营业务迈向持续盈利，经营性现金流将成为偿还债务、降低财务杠杆的核心力量之一。公司将综合运用经营盈余、多元化融资工具，优化负债水平。

IT之家注意到，长鑫科技董事、总裁曹堪宇表示，随着 AI 进一步向各行各业渗透落地，存储产品的应用场景也有望继续拓展。从下游需求结构来看，大模型的发展热潮推动 AI 服务器需求快速上行，服务器端的存储需求将维持较高增速；同时，AI 手机、AI PC、AI 眼镜、智能驾驶等终端新品快速普及，端侧 AI 存储需求的增速显著高于其他细分赛道，已成为拉动全球存储市场扩张的关键动力之一。

在消费级市场受宏观环境及成本因素影响，整体需求承压，但公司看好 AI 终端普及所带来的内存增量空间。在车规级市场，随着智能驾驶技术的逐步落地，车规存储需求呈现增长态势。

长鑫科技高管还表示，4F² 架构是公司面向下一代前瞻技术的重要布局，将为公司未来市场拓展和营收作出贡献。应用方向上，会优先落地服务器等高附加值、对密度要求高的产品，后续逐步向其他品类延伸。规模量产会根据客户样片内部验证、客户验证进度、市场需求情况稳步推进。

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