IT之家 11 月 18 日消息，据蓝鲸汽车报道，奇瑞集团获同意增加成员企业安徽智界新能源汽车有限公司，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路与千岛湖路交叉口芜湖经济技术开发区管理委员会 15 楼 1507 室，生产地址为安徽省芜湖市经济技术开发区皖江大道 8 号。

这意味着智界拿下道路机动车辆独立生产资质。后续新车的尾标预计会变成“智界汽车”。作为参考，现阶段智界汽车的尾标为“奇瑞汽车”。

IT之家注：智界汽车（LUXEED）是由华为与奇瑞汽车合作推出的高端智能汽车品牌，属鸿蒙智行体系，融合华为智能技术与奇瑞整车制造优势，产品搭载 HarmonyOS 鸿蒙座舱及华为 ADS 智驾系统等。另外，奇瑞去年 8 月与华为在深圳进行了智界品牌战略 2.0 合作协议签约，正式宣布品牌进入 2.0 阶段。

去年 7 月，智界产品总监 @智界海蓝天 发文，提出“纯血鸿蒙智行”概念。该产品总监表示，2025 年发布的全新智界 R7 / S7 是智界品牌战略 2.0 首发之作、100% 纯血鸿蒙智行，由华为全栈技术深度赋能。

今年 10 月，工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 412 批）显示，安徽智界新能源汽车有限公司被列入“拟发布新准入车辆生产企业”清单，也就是将获批独立造车资质。奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁戚士龙回应智界独立造车时表示，希望智界团队更像新势力企业，而不是简单做成“大一号”的传统车企。