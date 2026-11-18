IT之家 11 月 18 日消息，微软上周发生的全球性服务中断事件波及多项业务，不仅影响范围广，持续时间也远超以往。

据西雅图时报报道，微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）在当地时间 11 月 17 日举行的微软 Ignite 大会的发表主旨演讲谈及此事。

从某种意义上说，上周的事件提醒了我们，数字基础设施是何等关键，它就像是整个世界的“拨号音”。 我们知道你们对我们的服务寄予信任，并且极其认真地对待这份责任。我知道我们还有很多工作要做，才能提供你们以及全世界能够信赖的韧性。我们承诺从中吸取教训，并持续改进。

他随后向员工表达感谢，“除此之外，我还想感谢你们（员工）每个人在各自组织内部所付出的努力，正是这些努力保障了业务连续性和韧性。对于你们为各自组织以及整个生态系统所做的一切，我发自内心地表示感谢。”

与此同时，这些故障也正值微软发展的关键节点 —— 该公司目前正投入巨资，加速向人工智能领域全面转型。微软方面表示，AI 并非此次故障的诱因，从而驳斥了外界关于“失控的 AI 智能体或内部使用 AI 导致此次事故”的种种猜测。

微软要到本周晚些时候才会发布此次服务中断的完整事后复盘报告，但该公司在周日发布的初步报告中指出，一个潜伏了四个月的休眠漏洞可能是此次事故的罪魁祸首。

据IT之家此前报道，微软执行副总裁查尔斯 · 拉曼纳（Charles Lamanna）周一在社交媒体上发文，再次就此次中断致歉，这篇帖文也相当于官方初步报告的精简版。

拉曼纳表示，此次服务中断是由多重因素叠加、最终引发连锁故障所致。

首要诱因便是上述漏洞。微软称，该漏洞源自此前针对 Microsoft 365 服务器发布的一次修复补丁。据拉曼纳介绍，该更新于今年 7 月上线，在随后数周逐步完成全球全量推送的过程中，并未出现任何异常。

然而，另一个独立故障导致微软 14% 的服务器容量离线。这一状况与突如其来的流量激增以及上述潜伏漏洞相互叠加，最终引发了雪崩式的服务器宕机。

随着部分服务器接连失效，微软的流量管理系统自动将负载调度至仍正常运行的服务器上，反而进一步加剧了上周的故障。在周四情况最严峻的时刻，微软超过 80% 的服务器处于无响应状态。

微软表示，已完成代码回退、增加基础设施容量、强化监控以及完善流量分配保护措施，以降低类似故障再次发生的风险。

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