IT之家 11 月 18 日消息，特斯拉推出了 Powercore，这是一种新型固态电气系统，将中压变压器、逆变器和断路器整合到一个设备中。

简单来说，Powercore 将与特斯拉 Megapack 储能电池配套使用，负责管理电能的输入和输出。

这款产品的持续输出功率最高可达 7.4 MW，预计将于 2027 年开始投入使用。Powercore 主要面向大型能源项目，包括电池储能设施、太阳能发电项目和数据中心等。

传统的大型能源设施通常需要分别安装逆变器、变压器和断路器，用于电力转换以及设备与电网之间的连接。Powercore 将这些组件整合到一个机柜中，从而减少项目所需的独立电气设备数量。

根据特斯拉公布的信息，Powercore 支持 800V 至 2000V 的直流电压，以及 10kV 至 34.5kV 的交流电压。在 34.5kV 电压下，该系统的持续输出功率可达 7.4 MW，即 9 兆伏安（MVA）；同时支持构网型技术，可支持高达 10 兆伏安的峰值功率。

Powercore 还配备了集成式固态断路器。特斯拉表示，该断路器能够在短短 100 微秒内切断电路故障，速度约为传统设备的 1000 倍。

该系统支持构网型技术，可以协助调节电网电压和频率。与电池储能系统配合使用时，还能提供无功功率支持和虚拟惯量，帮助提高电网稳定性。

Powercore 的工作温度范围为零下 40 摄氏度至零上 55 摄氏度。特斯拉表示，该产品将提供最长 25 年的质保。

Powercore 是特斯拉现有储能业务布局的一部分。2025 年 9 月，特斯拉发布 Megapack 3 和 Megablock 时，还宣布计划自行生产变压器。

Powercore 采用直流母线连接方式，可以直接与 Megapack 电池连接。这样一来，相关设备可以在出厂前完成预组装，从而减少储能项目现场的电气安装工作。

特斯拉现有的 Megablock 平台已经将电池储能系统与中压电气设备整合在一起，目的是简化大型储能项目的部署流程。

除了储能设施，Powercore 还面向太阳能发电场、电动汽车充电基础设施以及数据中心等应用场景。

针对 AI 数据中心，特斯拉表示，Powercore 可以将中压交流电直接转换为 800V 直流电，从而减少为服务器供电所需的电力转换环节。

特斯拉目前正与英伟达（NVIDIA）合作，争取让 Powercore 通过英伟达面向 AI 基础设施推出的 DSX Ready 认证计划。

特斯拉于今日早些时候在拉斯维加斯举行的 RE+ 能源展会上正式发布 Powercore，并计划于 2027 年启动美国本土生产和初期运营。

目前，特斯拉尚未公布 Powercore 的售价。

IT之家注意到，在特斯拉 2026 年第三季度财报电话会议上，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾表示，Megapack 2027 年的产能几乎已经全部售罄，公司正在努力提高产量。