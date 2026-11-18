IT之家 11 月 18 日消息，特斯拉面向欧洲市场推出的辅助驾驶系统 Tesla Assisted Driving（TAD，特斯拉辅助驾驶）即将迎来更加严格的使用要求。荷兰车辆管理局（RDW）宣布，已批准针对搭载 HW4 硬件车辆的一系列新调整，其中包括一项规定：当车辆行驶速度超过 130 公里 / 小时时，驾驶员必须将双手放在方向盘上。

此次更新将通过 OTA 升级方式推送，但 RDW 表示，具体推送时间由特斯拉自行决定。

根据 RDW 公布的信息，此次更新涉及 TAD 对驾驶员状态的监测方式，以及系统的速度控制机制，主要包括以下内容：

驾驶员如果没有集中注意力，系统将更早发出警告；如果系统正在执行驾驶操作期间检测到驾驶员注意力不集中，则会直接记下一次完整的违规记录（strike）。

TAD 将增加更多安全防护机制，以降低系统被滥用的风险。

当系统通过“情境化最高速度”（Contextual Max Speed）功能自动设定行驶速度上限时，最高速度指示器将以脉冲方式闪烁，提醒驾驶员当前设置。若要提高最高速度，驾驶员必须通过向上滚动方向盘上的滚轮进行确认。如果车辆随后以超过道路限速的速度行驶，屏幕上的限速标志将闪烁红色，并在车辆当前速度旁显示设定的最高速度。

当车辆行驶速度超过 130 公里 / 小时时，驾驶员必须将双手放在方向盘上。

此外，特斯拉还将对底层自动驾驶模型进行全面改进。

RDW 表示，已在测试场地和公共道路上对这些调整进行测试，没有发现其对系统运行或车辆驾驶表现造成任何负面影响或意外后果。

IT之家注意到，此次批准是在 RDW 此前批准多项调整之后进行的。此前，监管机构已同意将系统允许的最高速度偏移幅度从道路限速的 50% 降至 10%，同时将 FSD 更名为 Tesla Assisted Driving。

特斯拉随后通过 2026.39.100 软件更新悄然实施了这一速度偏移调整，但并未在更新说明中提及。因此，此次新调整也有可能在没有明显公告的情况下直接推送给用户。

上周芬兰批准 FSD 时，当地监管机构曾表示，在获得欧盟范围内的统一批准之前，预计特斯拉还会推出更多旨在确保驾驶员保持注意力集中的改进措施。此次更新似乎正是对这一要求的落实。

RDW 已将此次批准结果通知另外 10 个接受其审批结果的欧盟成员国，分别为比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、斯洛伐克和捷克。

需要注意的是，TAD 获得的并非标准的整车型式认证。特斯拉目前走的是欧盟《2018/858 号条例》第 39 条规定的豁免审批程序。这一条款允许那些不符合现行法规要求、但具有创新性质的新技术通过特殊审批进入市场。

目前，欧盟范围内的统一审批仍由机动车辆技术委员会（TCMV）负责，预计将在 12 月进行相关投票。

特斯拉每一轮针对 TAD 的调整，都是为了回应欧盟成员国和道路安全组织提出的担忧。因此，此次更新有望进一步提高特斯拉获得欧盟范围内统一批准的机会。