IT之家 11 月 18 日消息，在昨日（11 月 17 日）召开的 Ignite 2026 活动中，微软宣布将升级面向企业的 Edge for Business 浏览器，加速将其改造为 AI 浏览器，并引入了多项 Copilot 技能，替用户完成网页工作。

微软官方表示 Microsoft Edge 已成为全球使用率最高的企业浏览器。

本次更新最大的亮点在于为 Edge for Business 浏览器整合 Copilot Cowork 技能，在得到用户的授权后，Copilot 可在单个或多个网页间执行多步骤任务，例如查找资料、整理信息、填写流程或完成重复性操作。用户只需在侧边栏用自然语言说明目标，AI 便会开始执行。IT之家附上相关视频如下：

微软还推出 Skills Recorder。用户可以先在浏览器中手动完成一次任务，系统会记录操作步骤，并将其保存为可重复调用的 Copilot 技能；此后只需下达指令，Copilot 便能按相同流程再次完成。

微软还推出名为 Remix 的功能，让用户不必手动使用“检查元素”等开发者工具，可以使用自然语言修改网页元素。用户可要求 AI 调整页面布局、样式或内容呈现，并保存修改状态；下次访问该网站时，自定义界面仍会保留。

针对信息过载问题，微软还推出 Interactive Brief，Copilot 可汇总多个已打开标签页中的内容，生成可交互、可分享的简报页面，帮助用户快速理解复杂资料。