IT之家 11 月 18 日消息，路虎卫士与高端度假品牌松赞合作，推出了卫士松赞朝圣之路联名版车型。新车全球限量发售 20 台，官方建议零售价为 79.88 万元，目前已开放预订，意向客户需支付 3 万元定金。

IT之家注意到，作为一款面向高原长途穿越场景打造的特别版车型，新车将多项原厂远征装备列为标准配置，包括车顶行李架、折叠式侧梯、20 英寸钻石切割轮圈、专业越野轮胎以及隐藏式电动拖钩，用户无需后期改装即可踏上长途旅程。

外观配色以高原岩壁为设计灵感，推出“峡谷红”与“陨石黑”两款专属车漆，并配备联名版专属的原厂哑光保护膜，在营造高级质感的同时具备自愈防刮性能。

设计细节上，车身前后的 DEFENDER 字标、C 柱饰板及专属铭牌均采用铜色饰件点缀，其美学灵感取自高原传统手工铜器以及古老建筑历经岁月洗礼后呈现的温润质感。内饰方面，副驾饰板上通过高精度激光蚀刻工艺呈现了松赞专属徽标，进一步强化了联名车型的独特身份。

动力方面，联名版车型搭载 3.0T 发动机，最大功率 400 马力。配合第二代智能全地形反馈适应系统（Terrain Response）与电子空气悬架，并拥有 900 毫米的最大涉水深度，无论是高原碎石路面还是陡坡路况，都能提供出色的通过性能。