IT之家 11 月 18 日消息，dynabook 日本当地时间今日发布了 2 款 2026 年秋冬季笔记本电脑新品，分别是基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake" 的 M6、基于第 3 代英特尔酷睿 Ultra 处理器 "Panther Lake" 的 C9/C8。

▲ M6

M6 搭载 14" 1920×1200 屏幕；基于酷睿 5 320，提供 16GB LPDDR5X 和 512GB PCIe Gen4 SSD；具备 2 个 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1GbE RJ-45、HDMI、音频插孔、microSD 读卡器；支持 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.3；厚度 19.9mm，质量 1199g。

C9/C8 搭载 16" 920×1200 屏幕；基于酷睿 Ultra 7 355 / 5 322，提供 16GB LPDDR5X 和 512GB PCIe Gen4 SSD；具备 2 个雷电 4、2 个 USB-A 5Gbps、1GbE RJ-45、HDMI、音频插孔、microSD 读卡器；支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4；质量约 1.79kg。

▲ C9/C8

IT之家了解到，M6 和 C9/C8 均属于 dynabook 的线下渠道销售机型，该企业还通过线上销售一些规格有所差异的姊妹产品。