IT之家 11 月 18 日消息，博主 @旺仔百事通 今日发文透露，荣耀明年没有常规大折叠手机，取而代之的是阔折叠手机。

有网友称看不懂荣耀的战略，因为国内大折叠手机市场，荣耀排名第二（华为排名第一）。他认为荣耀应该保持优势，再发一小部分阔折叠探探路。博主表示：“在没有卖到绝对的数量之前，折叠屏都是不赚钱的。”

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 今年 9 月曾爆料，荣耀也有阔折叠手机，搭载 2nm 骁龙新芯片，排期 2027Q1，希望能赶到春节前发布。根据该博主此前爆料，荣耀阔折叠搭载骁龙 8 Elite Gen6 系列处理器，主屏测试 7.6 英寸 ±、副屏 5.5 英寸 ±。

作为参考，华为今年 4 月发布了行业首款横向阔折叠手机 Pura X Max，内外屏均采用了≈√2:1 的类纸比例设计，外屏尺寸为 5.4 英寸，内屏尺寸 7.7 英寸，售价 10,999 元起。今年 9 月，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布该机上市四个月发货量突破 120 万台。

另外，小米 18 Fold“中折叠”手机搭载 5.38 英寸外屏 + 7.58 英寸内屏，集结了玄戒 O3 AI 旗舰 SoC（首发）、新一代小米澎湃 OS 4 系统、Xiaomi MiMo 端侧大模型等核心亮点，已于 9 月 7 日正式发布，售价 10,999 元起。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 则于 10 月 23 日发售，国行定价 15,999 元起。该机采用书本式内折设计，闭合时外屏为 5.4 英寸、展开后内屏为 7.6 英寸，搭载台积电 2nm 工艺的 A20 Pro 芯片，宣称持续性能较 iPhone 17 Pro 提升最多 35%。