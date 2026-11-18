IT之家 11 月 18 日消息，据《商业内幕》今天（18 日）上午报道，过去两年接连经历多轮裁员后，英特尔又开始新一轮人员削减，此次裁员波及公司的全球 IT 部门。

CEO 陈立武推动英特尔精简组织、压缩规模的工作仍在继续，年底前也没有停下来的迹象。

本周，英特尔全球 IT 部门有员工在社交媒体上发文，透露自己被裁的消息。

英特尔发言人在一份声明中解释说，公司将持续审视人员配置，确保员工和资源能够集中到最重要的业务上，以配合提高运营效率、聚焦核心业务的整体战略。

IT之家从报道中获悉，英特尔没有透露此次裁员的具体人数，也未说明涉及哪些团队。

此次裁员是英特尔持续推进重组的又一步。过去几年，公司在制造业务上屡遭挫折，并在 AI 芯片市场不断丢失份额。为了扭转局面，英特尔持续缩减人员规模、收缩项目，今年还进行了数轮小规模裁员。

陈立武去年出任英特尔 CEO 后，便着手推动公司重组。他此前透露，这项计划的主要目标是降低成本、精简管理层级，并减少对优先级较低项目的投入。

英特尔提交的公司文件显示，截至今年 9 月底，员工人数为 81100 人，而 2025 年底为 85100 人。

英特尔员工规模自 2024 年以来持续大幅收缩。2024 年，时任 CEO 帕特 · 基辛格曾宣布裁员计划，拟削减超过 15000 个岗位，相当于当时员工总数的约 15%。