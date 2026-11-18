IT之家 11 月 18 日消息，亚马逊此前关闭了外部 AI 购物智能体在其平台上直接下单的权限，但 CEO 安迪 · 贾西（Andy Jassy）表示，公司并没有彻底关上这扇门，未来仍有可能重新开放。

贾西当地时间周二在 Semafor 举办的“硅谷与世界”大会上表示：“我认为，我们从来没有说过绝对不会开放。这件事的前提是必须为消费者提供良好的体验，而目前还没有做到这一点，同时双方也必须实现公平的价值交换。”

以 Meta 的 Muse、Instinct AI 和 OpenAI 的 Dots 为代表的 AI 智能体，正在给美国零售商的 IT 和安全部门带来新的挑战。这些 AI 工具宣称能够代表用户采取行动，包括在网上自动浏览商品并完成购买。

这可能让零售商失去长期以来掌握的购物浏览入口和用户交互环节，同时也带来一系列棘手问题，包括广告业务如何维持、账户安全如何保障、如何验证用户身份，以及订单出现问题时究竟由谁承担责任。

今年 9 月，亚马逊公开阻止了 Meta 的 Muse 在其平台上代替用户购买商品。亚马逊当时表示，这一限制措施“有助于确保消费者获得安全、可靠和值得信赖的购物体验”。

亚马逊表示，公司对所有外部 AI 智能体一视同仁，并统一执行相关平台政策。一些用户也反映，Instinct 和 Dots 此前尝试代表他们在亚马逊购物时，同样遇到了困难。

贾西周二在台上表示：“我们正在与这些公司中的每一家进行沟通。”随后他补充说，每一家零售商都应该“有权决定自己将如何与 AI 智能体进行交互”。

与此同时，亚马逊也在大力押注自家的 AI 购物工具，包括 Alexa for Shopping 和 Buy for Me。这些工具会参考亚马逊建立的名为“About You”的消费者个人资料档案，为用户提供购物服务。

贾西表示：“我个人认为，人们使用 AI 智能体购物的主要方式，将是让它与自己喜欢使用的零售商平台协同工作。”

他举例说：“你应该能够直接告诉应用，帮我买平时一直在用的那款除臭剂。应用已经掌握了你过去的订单、收货地址和支付信息，因此可以直接帮你完成购买。”

IT之家注意到，其他企业则采取了不同策略。电商平台 Shopify 已经公开拥抱外部 AI 购物智能体，欢迎这类工具接入其电商生态。

家居装修零售商家得宝（Home Depot）的首席信息官最近也向 Business Insider 表示，该公司的在线商城愿意接受 AI 智能体，但希望这些智能体在开展购物活动之前，首先主动表明自己的身份。