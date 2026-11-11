亚马逊 Ring 推出两款安防机器人：一款飞着看家，一款巡逻商铺

IT之家 11 月 11 日消息，亚马逊旗下安防品牌 Ring 昨日（11 月 10 日）宣布扩展推出 Ring Robotics 产品线，首批产品包括面向家庭的飞行摄像头 Drone Cam，以及面向商业场所的轮式机器人 Rover Cam。

两款设备均搭载 AI Pilot 系统，结合摄像头、传感器、视觉模型和云端处理实现自主导航。首次设置后，设备会绘制室内地图，建议重点监控门窗、走廊等位置；配置完成后，可自主避障，并响应现有 Ring 设备发出的警报。

Drone Cam 配备 2K 摄像头，支持 148 度视角和 360 度旋转，弱光下可自动开启 LED 灯。用户可通过应用设置飞行路线、安排巡逻，或派它前往指定位置查看；不使用时，设备停靠基座，摄像头关闭。Ring 早在 2020 年便提出室内飞行安防摄像头，如今再次推进这一方向。

Rover Cam 则面向办公室、商店和仓库，配备可升降的潜望式摄像头，可越过柜台、货架取景，支持最高 4K 连续录像和直播，并集成警报器、灯光及双向语音功能。

价格方面，Rover Cam 已在美国开启预售，售价 999.99 美元（IT之家注：现汇率约合 6,688 元人民币），计划于 2026 年 12 月 16 日发货；Drone Cam 售价 249.99 美元（现汇率约合 1,672 元人民币），预计 2027 年 1 月 27 日在美国发货。定时巡逻及部分录像功能需另行订阅兼容的 Ring Protect 服务。