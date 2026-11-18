IT之家 11 月 18 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，曝光了小米春节前待发新机，含 Xiaomi 18 标准版、REDMI Note18 / Turbo6 系列等机型。

从入网备案信息看，粮厂这边春节前的新机是小米 18、REDMI Note18 系列、REDMI Turbo6 系列，最强标准版小屏旗舰、万级长续航中端机、超大屏中端旗舰性能机，同样选择多多……

有网友询问 REDMI K100 系列的游戏旗舰是否会在 2 月上市，博主表示：“更晚。”还有网友询问其他厂商的超大屏手机何时发布，博主回复称：“春节前预计有 3 家上 7 英寸大屏机。”

据IT之家昨日报道，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。小米创办人、董事长兼 CEO 雷军出席峰会并发表讲话，而他手中的白色新机疑似小米 18 标准版引发网友热议。

目前，小米 18 标准版手机已通过 3C 认证，相关页面显示会支持 100W 快充。爆料称，小米 18 会搭载骁龙 8 Elite Gen6 处理器、200MP 相机传感器，并配备 7200mAh 电池。目前，官方暂未确认小米 18 标准版配置信息，一切以官方为准。