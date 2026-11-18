IT之家 11 月 18 日消息，人工智能带来的担忧，让剑桥词典将目光重新投向了 15 世纪，选择一个古老词汇来概括 2026 年的时代文化特征。

剑桥词典公布的年度词汇是“Human”。这一选择不仅是对过去的回望，也在一定程度上反映了人们对 AI 发展的反思。随着人工智能逐渐模糊机器与人类之间的界限，关于人类独特性的讨论也日益升温。

剑桥词典词典编纂者科林 · 麦金托什（Colin McIntosh）表示：“AI 正在改变我们对人性的理解。当我们把自己的思考外包给 AI 时，人类可能因此失去什么？这种担忧促使我们重新审视对 AI 的依赖程度。从顶尖数学家到幼儿教师，不同领域的人都在思考这个问题。”

“Human”源自拉丁语“humanus”，作为英语词汇自 15 世纪 50 年代起便开始使用。剑桥词典将其定义为：“具有人类所具有的品质、缺点和情感，与神、动物或机器相区别。”

词典通常会选择一个新出现的词汇作为年度词汇，有时是已经进入主流语境的网络俚语，也可能是一个原本就存在、但近年来被赋予新含义的旧词。

IT之家注意到，近年来，人工智能一直是多个词典年度词汇评选中的重要主题。

2023 年，柯林斯词典将“AI”（人工智能）评为年度词汇。同年，剑桥词典选择了“Hallucinate”（产生幻觉），用来描述人工智能编造信息的现象。

去年，韦氏词典将“Slop”（垃圾内容）评为年度词汇，用来形容 AI 生成的大量低质量内容；柯林斯词典则选择了“Vibe Coding”（氛围编程），指借助 AI 辅助开发软件的一种方式。

微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）一直倡导合理利用人工智能。他在评论剑桥词典此次评选结果时表示：“AI 正在促使我们更加深入地思考，人性究竟意味着什么。衡量 AI 是否成功，应该看它在多大程度上改善了人类的生活。”

2026 年度词汇的其他候选词还包括“Agent”（智能体），指能够自主作出决策、在无需人类直接控制的情况下执行任务的 AI 系统；以及“Analog”（模拟、非数字化），用于描述不涉及互联网或数字技术的体验和物品。