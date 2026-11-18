IT之家 11 月 18 日消息，据《商业内幕》报道，Salesforce 内部备忘录显示，由于部分员工上季度每月在 Token 上的花费高达数千美元，公司开始为不同岗位设定 AI 使用预算。

Salesforce 首席运营官米格尔 · 米拉诺在发给员工的邮件中宣布，从本月起，公司将根据岗位设置每月 Token 预算，把 AI 开支集中用于最能为客户和业务创造价值的工作。

这一做法反映出企业在推广 AI 时面临的两难：既要控制昂贵技术带来的成本，又不能因为限制支出而打击员工使用 AI 的积极性。

Salesforce 发言人则强调，公司并没有在全公司范围内统一设置员工个人 Token 预算，各团队的 AI 使用情况由负责人自行管理，始终致力于确保 AI 投资能够为业务和客户带来最大的价值。

这套预算制度此前曾在 Salesforce 的一个团队试行一个月。备忘录称，经过调整，到第二个月，该团队的实际支出已明显低于预算，工作产出也没有受到影响。

具体而言，由总裁兼 CRO 亚历克莎 · 维尼奥内领导的销售部门，技术岗位每月可使用 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,680 元人民币）的预算，销售人员等非技术岗位则为 100 美元（现汇率约合 668 元人民币）。

Salesforce 客户成功部门由吉姆 · 罗斯领导，全球专业服务与前沿部署工程部门由洛里 · 斯蒂尔领导。这两个部门的技术岗位每月预算均为 500 美元（现汇率约合 3,340 元人民币），非技术岗位则均为 100 美元（现汇率约合 668 元人民币）。

类似的 AI 开支限制也出现在其他企业。Business Insider 此前报道，Coinbase 根据员工岗位和资历，将 AI 每周支出上限设定在 500 至 5,000 美元（现汇率约合 3,340 至 33,399 元人民币）之间。摩根大通则对部分使用 Anthropic 旗下 Claude Code 的工程师设置了每月 2,000 美元（现汇率约合 13,360 元人民币）的额度限制。

今年 5 月，Salesforce CEO 马克 · 贝尼奥夫曾透露，公司预计今年在 Anthropic Token 上的支出约为 3 亿美元（现汇率约合 20.04 亿元人民币），主要用于编程智能体。