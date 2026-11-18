IT之家 11 月 18 日消息，今天（18 日）19 时，IGN 公布了对《侠盗猎车手 6》的评测结果：10 分满分，“史无前例，难以置信，不容错过（Unprecedented. Unbelievable. Unmissable.）。”

IT之家获悉，IGN 编辑卢克 · 雷利在总评环节中如是说：

尽管我原本就对 Rockstar 在《荒野大镖客：救赎 2》中积累经验后打造的《侠盗猎车手》新作抱有很高期待，但《GTA 6》还是彻底超出了我的想象。

它的内容更加丰富，世界更加立体，游玩体验也远比我预想的出色。三个星期、120 多个小时过去，我依然沉迷其中，甚至愿意放慢脚步，像初到一座陌生城市的游客一样，徒步欣赏这个世界。

我总能发现此前忽略的细节：一个全新的动作、一名个性鲜明的路人，或是一辆令人眼前一亮的汽车，每次都有新的惊喜。

系列有史以来最出色的车辆操控让我爱不释手，在逼真而密集的车流中穿梭更是乐趣十足。枪战中迸射的火花、威力惊人的爆炸，以及大口径枪械交火所带来的惨烈后果，同样让我深深着迷。

无论从什么距离欣赏，整张地图都美得令人窒息，而无论白天还是黑夜，游戏的光影表现都堪称惊艳，尤其是黎明、黄昏和万籁俱寂的深夜。

细节打磨得近乎完美，整个世界充满了探索和尝试的空间，制作水准也展现出毫不妥协的追求。从开始游玩的那一刻起，《GTA 6》就不断让我感到惊喜。

我时常会因为一款电子游戏而着迷，但真正能让我如此叹服的作品却少之又少。毫不夸张地说，《GTA 6》是我玩过的最令人惊叹的电子游戏。