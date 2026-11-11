业内人士解读《GTA 6》主机锁 30 帧：瓶颈为 CPU 而非光追

IT之家 11 月 11 日消息，即便在索尼 PlayStation 5 Pro 上，《GTA 6》也锁定为 30 帧运行。许多玩家将这一性能妥协归咎于 Rockstar 对光线追踪（RT）技术的使用。不过，知名爆料人士 RedGamingTech 认为，游戏在 PS5 和 Xbox Series X | S 上只能以 30 FPS 运行，主要原因并非光追，而是这些主机的 CPU 性能不足。

RedGamingTech 曾是硬件领域颇有影响力的爆料人士。他在 X 平台发文称，《GTA 6》拥有一个规模“极其庞大”的开放世界，其中充满了 NPC（非玩家角色）和各种复杂系统，这些内容都会给 CPU 带来沉重负担。

他指出，PS5 和 Xbox Series 系列主机的 CPU 不仅要处理物理模拟、人工智能、游戏通用代码，还需要承担渲染线程等工作。

据IT之家了解，PS5、PS5 Pro 以及 Xbox Series X | S 均采用基于 AMD Zen 2 架构的 8 核 CPU。这套架构如今已经显得相对老旧，面对《GTA 6》这样拥有庞大开放世界和复杂交互系统的游戏，主机处理器很可能难以轻松应对。

因此，主机 CPU 性能不足，很可能才是 Rockstar 将《GTA 6》帧率锁定在 30 FPS 的主要原因，而非光线追踪技术本身。

遗憾的是，在现代显示设备上，30 FPS 的游戏体验可能更加令人失望。由于现代显示器和电视拥有更快的像素响应速度，低帧率带来的画面卡顿和运动拖影可能更加明显。

对于希望获得更高刷新率、更清晰流畅画面以及更低输入延迟的玩家来说，可能只能等待《GTA 6》的 PC 版本。

不过，好消息是，《GTA 6》PC 版或许会比预期更早到来。据称，Rockstar 担心民间 MOD 制作者可能利用 AI 技术，将《GTA 6》主机版本移植到 PC 平台。这种担忧并非毫无依据，因为 AI 技术已经显著提升了主机模拟器的发展速度。

此前，已经有人利用 AI 技术将 PlayStation 独占游戏移植到 PC 平台。例如，《战神 3》（God of War 3）就出现了原生 PC 移植版本，其运行性能甚至比 RPCS3 模拟器高出约 3 倍。

随着 AI 辅助逆向工程和游戏移植技术不断进步，主机游戏与 PC 平台之间的技术壁垒也可能进一步降低。对于期待在 PC 上体验《GTA 6》的玩家来说，这或许是一个值得关注的信号。