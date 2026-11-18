IT之家 11 月 18 日消息，据央视财经报道，在 APEC 财经之夜现场，蓝箭航天空间科技股份有限公司副总裁张静茹披露朱雀三号回收发动机试车新进展：

朱雀三号遥二运载火箭回收的一子级 9 台液氧甲烷发动机，经过分解、检查、维修和重新装配，已全部完成地面验收和试车。

张静茹表示，火箭回收的意义在于运力价格。价格便宜一分，太空经济的边界就拓宽一步，卫星可以铺得更密，遥感数据更新得更快。当前天上已有计算卫星在轨工作，每一次扩容都要靠火箭送上去。面向亚太，卫星通信、遥感和空间基础设施合作正在打开。

据IT之家此前报道，今年 8 月 19 日，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪，飞行任务取得圆满成功。

这是我国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破，朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。本次任务是继 7 月 10 日长征十号乙运载火箭一子级海上网系成功回收后，我国首次成功实施重复使用运载火箭一子级着陆腿方式陆地可控回收，标志着我国重复使用火箭技术取得重大突破。

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