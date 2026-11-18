IT之家 11 月 18 日消息，今天（18 日）晚间，IGN 发表题为《Rockstar North 是如何打造出 GTA 6 的》的长文。文中提到，就连 R 星北方工作室联合负责人兼开发主管罗布 · 纳尔逊自己也说不清楚，《GTA 6》这样规模庞大、令人惊叹的游戏，究竟是如何一步步完成的。

历经 13 年的漫长开发，纳尔逊即将带领团队完成一款“很可能是史上最受期待”的娱乐产品，面对如此重要的时刻，纳尔逊却显得相当放松。

这款作品究竟是如何一步步完成的？资金和人才只能解释一部分原因，其他因素则没有那么容易说清。纳尔逊解释道：

我觉得最重要的就是坚持，甚至可以说是固执。大家长年累月地朝着同一个目标努力，团队成员也合作了很多年。现在想想，确实是非常、非常久了。至于游戏到底是怎么做出来的，我也不知道。我只了解自己负责的部分，那只是整个项目的一部分。 另一位工作室联合负责人亚伦 · 加布特、技术总监菲尔 · 胡克，还有程序团队分别做了些什么，我并不完全清楚。他们各自完成工作，我们再把成果一层层整合起来。

纳尔逊提到，胡克最近向团队分享了一份开发进展报告，回顾了过去几年游戏任务、地图区域和各种功能的变化。看到游戏取得如此大的进展，连他自己都感到震惊。

遗憾的是，几年前那次黑客入侵事件，让很多人看到了游戏当时的开发状态。我觉得做游戏的时候，人很容易忘记那些艰难的日子。你会忘记经历过的低谷，只靠每天、每周取得的一点点进展坚持下去。有时候，进展真的少得可怜，尤其是在距离完工还有好几年的时候。你只能相信那些共事多年的伙伴，相信他们会做好自己负责的工作。 《GTA 6》的开发尤其需要这种信任。听起来可能有些老套，但我们从来没有像开发这款游戏时一样，如此依赖团队之间的信任。因为我们的开发团队从来没有这么庞大过，人数是开发《荒野大镖客：救赎 2》时的两倍。工作室遍布世界各地，团队比以往更加分散，还要面对时差和新冠疫情。 你一周接着一周地投入开发，有时候难免怀疑：‘这游戏到底能不能做出来？我们究竟能不能找到正确的方向？’不过，大家朝着同一个目标努力了这么多年，每个团队都大致知道自己要做什么、想改进什么，于是就各自投入工作。我们以八周左右为一个开发周期，把大量内容整合起来，评估效果，记录问题，再回去反复调整、不断打磨。

游戏中还存在着一个细节：角色在狭窄空间下车时，即使车门无法完全打开，也会有专门的下车动作。谈到这个细节，纳尔逊一下子来了精神。

游戏里这样的例子太多了，你提到的这个就很典型，完全是团队自己做出来的。有一天，这个功能突然出现在新版本里，我跟你一样，第一次玩到的时候简直惊呆了：‘我靠，快看这个！太厉害了！’我从来没有要求他们做过。据我所知，其他开发负责人也没有提过。就是团队自己做的，动画总监决定要实现这个功能。 我觉得，这也是参与《GTA 6》开发最让人兴奋的地方。团队里有那么多才华出众、经验丰富的人，每个人都同样重视自己负责的工作，所以每次拿到新版本都让人兴奋。我觉得，这就是让大家坚持下去的动力。每次拿到新版本，总能发现新的内容，让你又有了继续开发的劲头。 新增的可能是电台广告，也可能只是电台第一次能够正常播放；可能是准备测试的新界面元素，也可能是一些不起眼的小细节。看到这些，你就会觉得：‘好，不错，继续干吧。’你提到的下车动作，就是团队主动完成工作的一个很好的例子。

不过，纳尔逊也承认，鼓励团队自主发挥创造力，并不意味着可以完全放任不管。如果缺乏限制，各个团队都有可能越做越多，永远不愿收手。

所以大家之间需要有一些约定，包括我们这些负责人自己。我们需要相互监督和制衡，决定哪些地方值得继续打磨、要做到什么程度、投入多少精力，以及某项内容究竟值得花费多少资源。因为做任何事情都需要时间和资源。与外界的想象不同，我们没有无限的资金、时间和资源，所以必须作出取舍。

谈到开发中的取舍，上周 R 星确认，《GTA 6》在包括 PS5 Pro 在内的所有平台上都以 30fps 运行，引发了广泛讨论。

被问及如果当初将 60fps 定为开发目标，游戏究竟需要在什么时候、哪些方面作出根本性的调整时，纳尔逊的回答很干脆：“那要改的东西实在太多了，太多了。谁都无法接受那样的结果。你去问技术团队，他们只会反问：‘你看过游戏实际是什么样子吗？’简单来说，要实现 60fps，就必须牺牲太多东西。”

纳尔逊还分享了自己的游玩习惯。

我特别喜欢走进一家商店，买一提六罐装啤酒，然后沿着街道一边走一边喝，一罐接着一罐，脾气也越来越暴躁，直到把最后两罐都扔了，开始找人搭话。然后我会给露西亚打电话，问她要不要一起出来逛逛。 我喜欢看着整个世界和城市从白天进入夜晚，观察街上的人群如何变化，看着人们出门享受夜生活。我觉得最吸引人的就是这种体验：你真的可以按照自己的想法，在游戏世界里扮演这些角色。你可以从独自行动转为和伴侣约会，牵着手四处闲逛。你们可以沿着海滩散步，也可以去夜店一起跳舞，甚至结伴抢劫。

纳尔逊还提到，抢劫行动能否成功，往往取决于玩家事先做了多少准备。