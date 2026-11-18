IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》的游戏世界相当庞大，玩家全程冲刺横穿地图大约需要一个半小时。不过，大多数玩家在罪恶城（Vice City）及莱奥尼达州（Leonida）的街道和高速公路上，主要还是以驾车出行为主。而这一次，《GTA 6》加入了更加真实的燃油管理机制：玩家开车时必须留意油箱余量。

那么，在《GTA 6》中，车辆开多久就需要加油？这套机制会不会让人觉得烦琐？

IT之家注意到，为了测试这一点，Kotaku 编辑 Zack Zwiezen 先后驾驶了三种不同的车辆进行测试。

首先，Zack 选择了一辆比较普通、车龄也比较大的皮卡。在罪恶城南部附近找到一段环形高速公路后，先开到附近的加油站，将油箱加满，然后开始测试。

测试过程中，Zack 按照平时玩《GTA 6》的习惯驾驶，没有遭到枪击，也没有与其他车辆比赛。还尽可能避免停车，但道路上的交通状况总是难以预料，有时不得不减速，甚至完全停车。

此外，为了避免车辆发动机受损而引入其他变量，Zack 也尽量不让测试车辆发生碰撞。

最终，这辆皮卡在行驶 29 分 08 秒后，油箱里的燃油彻底耗尽。

作为参考，玩家以较高速度沿着高速公路行驶，不到 15 分钟就能横穿《GTA 6》的整个地图。因此，理论上，一辆加满油的皮卡至少可以横穿地图两次，才会耗尽燃油。

第二轮测试，Zack 将这辆老旧皮卡换成了女妖（Banshee）跑车。这款速度极快的跑车从《GTA 3》时代起就已经出现在《GTA》系列中。

Zack 再次将油箱加满，沿着之前的高速公路路线行驶。当然，驾驶女妖时车速更快，但 Zack 依然尽量避免发生碰撞和停车。测试中途，Zack 甚至因为撞上一辆小型厢式货车，导致发动机几乎直接报废，不得不重新开始。

最终，驾驶女妖跑车时，油箱里的燃油在 18 分 31 秒后全部耗尽。

也就是说，只要不再撞上小型厢式货车，这辆车的续航足以让玩家沿高速公路横穿整个地图，甚至还能剩下一些燃油，开到附近的加油站。

最后，Zack 换上了一辆以特斯拉 Model 3 为原型的电动汽车，找到附近的充电站，将电池充满，然后再次驶上同一段高速公路。

这次测试相当顺利，整个过程中没有发生任何碰撞。按照与前两次相同的测试标准，这辆电动汽车最终行驶了 20 分 23 秒，电池电量才彻底耗尽。

《GTA 6》的燃油系统会不会让人觉得烦？

Zack 称，就其个人而言，在超过 130 个小时的《GTA 6》游戏体验中，除去上述专门测试的情况，Zack 只遇到过一次燃油耗尽的情况，电动汽车也有过一次电量耗尽的经历。

这两次都是因为驾驶偷来的汽车，而这些车原本就没有加满油。Zack 当时忙着躲避警察，根本顾不上注意车辆剩余的燃油或电量。除此之外，在几次逃亡过程中，Zack 也遇到过油量不足的情况，不得不临时改变计划，或者换一辆车继续行动。

但总体而言，游玩《GTA 6》时，Zack 经常会忘记车辆其实需要加油。

游戏在这方面的提醒做得不错。当燃油降至一半以及即将耗尽时，系统都会及时提示，甚至会在罗盘上标出最近的加油站，方便玩家尽快补充燃油。

而且，游戏世界中的加油站数量不少，Zack 很少遇到距离加油站太远、无法及时补给的情况。

另外，如果驾驶的是自己拥有的私人车辆，还可以直接使用游戏内的 Scooter Bros 应用，召唤自己的另一辆车。更有意思的是，过一段时间后，如果再次通过这个应用召回之前那辆油量不足的汽车，它的油箱里竟然会多出一些燃油。

因此，无论是燃油管理还是电池电量管理，Zack 都完全没有觉得烦琐。

游戏初期，玩家手头比较拮据，可选择的车辆也不多，这套机制确实会带来一些麻烦。但随着游戏推进，资金和车辆逐渐充裕，燃油问题也就不再是什么大事。

如果说它有什么积极作用，Zack 认为这套机制反而增加了一些有趣的游戏变数。例如，如果没有提前做好准备，抢劫行动可能会因为车辆没油而被迫中断；又或者，玩家不得不放弃一辆偷来的汽车，临时换车继续行动。

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