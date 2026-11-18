IT之家 11 月 18 日消息，据韩联社报道，韩国 2027 学年度大学修学能力考试（高考）开考在即，为防范考生利用人工智能技术作弊，自当地时间 18 日下午 6 时起，全国高考考点及周边地区临时屏蔽公共 WiFi 信号。

据韩国政府和通信业界消息，应政府要求，韩国三大移动运营商（SK 电信、KT、LG U+）从 18 日下午 6 时至高考当日的 19 日下午 6 时，暂停全国各考场和周边 100 米内的公共 WiFi 和移动运营商提供的 WiFi 服务。此举旨在最大限度降低考生利用智能眼镜、微型摄像头等搭载 AI 技术的设备实施作弊的风险。

不过，原报道称个人自行设置的路由器或手机网络共享功能无法被一律屏蔽，因此全面切断所有无线网络通信仍存在局限性。

针对高考结束后被发现的可疑作弊案例，应侦查机构的合法要求，移动运营商计划以提供通信记录等方式配合调查。

据IT之家此前报道，韩国总统李在明昨日还公布了高考防 AI 作弊新招：在考试开始前和考试期间，不定时发送最高级别的灾难警报。即使考生将手机声音调低或静音，这类警报仍会发出响声。

此外，韩国政府称已经和 AI 公司达成协议，将获取考试期间所有用户拍摄试题、向 AI 提问的记录（考试期间向 AI 询问答案，在韩国属于妨碍公务执行罪或业务妨害罪，最高可判 5 年有期徒刑）。

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