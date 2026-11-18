IT之家 11 月 18 日消息，韩国总统李在明昨日在 X 平台发文，公布韩国政府正在进行和计划的防止考试作弊政策，其中包括考试期间发送最高级别灾难警报、奖励举报者等。

李在明表示，他在现有应对方案的基础上追加了以下指示：

1、研究在考试开始前和考试期间，不定时发送最高级别的灾难警报。即使考生将手机声音调低或静音，这类警报仍会发出响声。（胆子再肥的考生，总不至于在考试期间让藏着的通信设备响起来，把自己送进去吧？）

2、我们已经和 AI 公司达成协议，将获取考试期间所有用户拍摄试题、向 AI 提问的记录。我还指示制定相关法律，只要政府提出要求，AI 公司就必须提交用户非法索要考试答案的记录。（在考试期间向 AI 询问答案，属于妨碍公务执行罪或业务妨害罪，最高可判 5 年有期徒刑）

3、在事后应对措施方面，我还指示增加一项制度：对于举报使用尖端设备实施考试作弊的人，每查实一起作弊行为，至少奖励 1 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 50 万元人民币）（奖金根据作弊人数叠加）；如果举报的是共同作弊行为，则对举报者减轻处罚或免除制裁，以此鼓励公众举报作弊。