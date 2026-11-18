IT之家 11 月 18 日消息，腾讯控股今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：6085.79 亿元，同比增长 9%
毛利润：3456.09 亿元，同比增长 10%
毛利率：56.79%，同比增长 0.4 个百分点
归母净利润：1777.27 亿元，同比增长 7%
经营现金流：1567.13 亿元，同比下降 33.76%
基本每股收益：19.697 元，同比增长 8%
稀释每股收益：19.354 元，同比增长 8%
资产负债率：44.69%
营业总收入：2073.36 亿元，同比增长 8%，环比增长 1%
毛利润：1159.11 亿元，同比增长 7%，环比下降 2%
毛利率：55.90%，同比下降 0.5 个百分点，环比下降 1.93 个百分点
归母净利润：636.12 亿元，同比增长 0.8%，环比增长 14%
基本每股收益：7.059 元，同比增长 2%，环比增长 14%
稀释每股收益：6.947 元，同比增长 2%，环比增长 14%
资产负债率：44.69%
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
AI 解读
本次披露的前三季度及第三财季业绩整体符合市场机构预期，营收略低于一致预期，归母净利润表现优于机构前瞻预期。
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