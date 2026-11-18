IT之家 11 月 18 日消息，据 tom's hardware 报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceXAI（SpaceXSI）在美国密西西比州的 AI 数据中心发生化学品泄漏事件。

承包商在连接移动储罐时因软管配置错误，导致用于数据中心液冷散热的传热流体（主要成分为低毒性的抑制型丙二醇水溶液，用于数据中心或发电冷却系统）发生泄漏。部分液体流出厂区并进入附近的排水沟。

密西西比州环境质量部（MDEQ）介入了此次 SpaceXAI 设施化学品泄漏事件。经确认，泄漏的丙二醇总量在 5000 至 6000 加仑（IT之家注：约合 18.93 – 22.71 m³）之间。

由于泄漏物质在 OSHA 标准下属于非危险混合物，且在自然水体和土壤中降解较快（通常数天至一周内分解），加之目前液体已被围堰拦截在排水沟内、未流入下游的霍恩湖溪（Horn Lake Creek），因此 MDEQ 称对周边居民的健康与安全无直接威胁。

目前，相关工作人员正在清理现场并持续监测，以防出现进一步问题；同时，有关部门已确认将采集水样进行实验室分析。

不过，由于该数据中心此前已因临时燃气轮机噪音与空气污染问题引发当地居民诉讼，此次泄漏再次加剧了社区对大型 AI 算力中心扩张监管与透明度的担忧。