IT之家 11 月 19 日消息，据“华为无线网络”公众号分享，在南非开普敦通信网络展览会（Africa Tech Festival 2026）期间，华为联合南非领先运营商 Vodacom 发布了 U6GHz 创新成果，为非洲市场 U6GHz 商用落地奠定了技术与场景基础。

据介绍，U6GHz（6425–7125MHz）是继 C-band 之后又一备受关注的大带宽频段，也是 Sub-10GHz 范围内最后一块 700MHz 级连续大带宽频谱资源，被业界视为“黄金频段”。WRC-23 已将其正式标识为 IMT 频谱，覆盖全球 80% 人口所在市场，全球已有超 20 个国家和地区完成频谱标识与分配。

然而，频率越高、路径损耗越大，U6GHz 与 C-Band 之间存在约 13dB 的覆盖差距。传统方案需新增一倍站点数量或大幅提升发射功率才能实现同覆盖部署，使得建设成本与工程实施均不具备商用可行性。

针对这一产业难题，华为推出业界首款 U6GHz 商用设备 VitaAAU。该设备搭载华为首创的 RetinaMIMO 技术，通过 TTI 级波束扫描系统重构射频链路拓扑，解决立体覆盖坍缩难题；通过重构天面阵列架构，解决阵列增长时增益边际效益递减的问题。

IT之家从华为官方获悉，VitaAAU 覆盖范围较业界 1024 阵子方案提升约 30%，可实现 U6GHz 与 C-Band 在水平和垂直方向上的覆盖能力对齐，辅助运营商实现共站同覆盖部署，同时降低 30% 能耗。

基于华为创新技术方案，Vodacom 工程团队在 VDC Lab 中完成了 U6GHz 端到端技术验证 —— 聚焦 U6GHz FWA（固定无线接入）核心场景，覆盖从云游戏、实时直播、企业视频会议等应用场景，主打超大带宽和低时延特性。

值得一提的是，U6GHz 既可以服务于 5G-A 网络增强，也被视为面向 6G 的核心候选频段。Vodacom 接入网工程管理执行总监 Diane Keitsemore 表示，通过 U6GHz 可以把更优质的网络体验带给每一个人，缩小数字鸿沟，助力加速向 5G-A 网络演进。