IT之家 11 月 18 日消息，奇妙工具箱 11 月 16 日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量在当日 9:22 突破 1 亿台，达成又一里程碑时刻。
IT之家注意到，华为开发者官网昨晚更新了存量设备 API 版本使用数量参考，截至 2026 年 11 月 15 日，HarmonyOS 7（API 26.0.0）的设备量占比已达 82.21%，较上一统计周期又出现大幅增长。
最新 HarmonyOS 设备各 API 版本使用量占比如下（数据约 15 天进行一次更新，开发者可根据占比来为应用合理定义需要兼容的 API 版本）：
HarmonyOS 版本
API 版本
设备量占比
7.0.0
26.0.0
82.21%
6.1.0
6.1.1(24)
12.87%
6.1.0
6.1.0(23)
3.36%
6.0.0
6.0.2(22)
1.04%
6.0.0
6.0.1(21)
0.28%
6.0.0
6.0.0(20)
0.02%
5.1.0
5.1.1(19)
0.05%
5.1.0
5.1.0(18)
0.04%
5.1.0
5.0.5(17)
0.13%
5.0.0
5.0.4(16)
0%
5.0.0
5.0.3(15)
0%
5.0.0
5.0.2(14)
0%
5.0.0
5.0.1(13)
0%
5.0.0
5.0.0(12)
0%
华为官网披露，截至 2026 年 6 月，全球鸿蒙开发者规模已超 1100 万，华为应用市场可获取的鸿蒙应用与服务数量突破 38 万。第三方数据显示，鸿蒙已稳居中国第二大智能手机操作系统，2026 年第一季度在中国智能手机市场份额达 19%。