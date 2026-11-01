6.1.0.330SP18/6.1.0.330SP22/6.1.0.333/6.1.0.335 → 7.0.0.107SP41 更新点：

1. 系统界面全面焕新，表盘与多任务列表等融入灵动光影，为您呈现更精致、流畅的交互体验

2. 新增 HarmonyOS 7 光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间

3. 健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯

4. 增强录音机同步能力，支持录音文件同步至安卓、iOS 手机的华为运动健康应用，可在华为运动健康应用 > 设备 > 录音机查看 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)

5. 负一屏小艺建议新增支持通知摘要、重要日、通勤概况等主题，为您提供更加场景化的智能服务 (配对 HarmonyOS 6 及以上版本的手机支持，且需前往手机应用市场将智慧分发服务更新至 6.0.8.400 及以上版本)

6. 支持 AI 通话降噪，蓝牙通话时，即使周边嘈杂，对方也能清晰听到您的声音

7. 支持同步 HarmonyOS 7 及以上版本手机的地震预警消息，及时通知提升安全保障