IT之家 11 月 19 日消息，今年 10 月底，华为 WATCH 5 系列、ULTIMATE DESIGN 星钻绽放等手表开启 HarmonyOS 7 花粉 Beta 版招募。随后 7.0.0.107 SP18 版本开启推送。但据用户反馈，部分设备更新后出现 BUG，因此升级活动暂缓。
IT之家注意到，华为官方最新宣布，HarmonyOS 7.0.0.107SP41 版本开始分批推送给花粉 Beta 版升级尝鲜报名入选成功的 WATCH 5 系列用户。
适配机型
HUAWEI WATCH 5 42mm（含十周年款）（SOC-AL00）
HUAWEI WATCH 5 46mm（含十周年款）（RTS-AL00）
版本更新日志
6.1.0.330SP18/6.1.0.330SP22/6.1.0.333/6.1.0.335 → 7.0.0.107SP41 更新点：
1. 系统界面全面焕新，表盘与多任务列表等融入灵动光影，为您呈现更精致、流畅的交互体验
2. 新增 HarmonyOS 7 光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间
3. 健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯
4. 增强录音机同步能力，支持录音文件同步至安卓、iOS 手机的华为运动健康应用，可在华为运动健康应用 > 设备 > 录音机查看 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)
5. 负一屏小艺建议新增支持通知摘要、重要日、通勤概况等主题，为您提供更加场景化的智能服务 (配对 HarmonyOS 6 及以上版本的手机支持，且需前往手机应用市场将智慧分发服务更新至 6.0.8.400 及以上版本)
6. 支持 AI 通话降噪，蓝牙通话时，即使周边嘈杂，对方也能清晰听到您的声音
7. 支持同步 HarmonyOS 7 及以上版本手机的地震预警消息，及时通知提升安全保障
8. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”
参考IT之家此前报道，华为官方 11 月 11 日发布《HUAWEI WATCH 5 系列 HarmonyOS 7 花粉 Beta 版本升级进展通报》。其中提到，针对大家反馈的高端精致类、特性体验优化类、系统稳定性等问题，已收到，研发团队正在紧急攻关打磨质量。同时，花粉 Beta 待版本充分测试验证后，将尽快分批推送。
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