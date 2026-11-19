IT之家 11 月 19 日消息，AMD 发布 Software: Adrenalin Edition 26.11.2 版显卡驱动，重点提升稳定性与可靠性，新增 ROCm 10.2 支持，并适配近期多款游戏。

新游戏支持与性能优化

问题修复

修复 Windows 10 系统下安装驱动后 AMD Smart Access Memory 可能被禁用的问题。

修复 Radeon RX 7000 及以上系列显卡在重置着色器缓存后，首次启动《生化危机 Requiem》时可能出现应用崩溃的问题。

修复 Radeon RX 9000 系列显卡运行《影之刃零》时角色头发可能出现画面异常的问题。

修复 Windows 10 系统下 Radeon RX 5000、RX 6000 系列显卡在系统空闲时对系统盘写入过量数据的问题。

修复 Radeon RX 5000 系列显卡运行《战争雷霆》时间歇性出现驱动超时的问题。

修复 Windows 10 系统下 Radeon RX 9000 系列显卡在使用 AMD Cleanup Utility 工具后，部分游戏可能出现应用崩溃的问题。

修复 Radeon RX 7000 系列显卡从过长文件路径启动应用时可能出现系统崩溃的问题。

修复 Radeon RX 9000 系列显卡使用 OBS Studio 串流时间歇性出现应用崩溃或驱动超时的问题。