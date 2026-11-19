IT之家 11 月 19 日消息，AMD 发布 Software: Adrenalin Edition 26.11.2 版显卡驱动，重点提升稳定性与可靠性，新增 ROCm 10.2 支持，并适配近期多款游戏。
新游戏支持与性能优化
新增 ROCm 10.2 支持。
新增适配《红色沙漠：增强版 - 未知征途》 DLC 游戏。
新增适配《影之刃零》游戏。
整体提升驱动稳定性与运行可靠性。
问题修复
修复 Windows 10 系统下安装驱动后 AMD Smart Access Memory 可能被禁用的问题。
修复 Radeon RX 7000 及以上系列显卡在重置着色器缓存后，首次启动《生化危机 Requiem》时可能出现应用崩溃的问题。
修复 Radeon RX 9000 系列显卡运行《影之刃零》时角色头发可能出现画面异常的问题。
修复 Windows 10 系统下 Radeon RX 5000、RX 6000 系列显卡在系统空闲时对系统盘写入过量数据的问题。
修复 Radeon RX 5000 系列显卡运行《战争雷霆》时间歇性出现驱动超时的问题。
修复 Windows 10 系统下 Radeon RX 9000 系列显卡在使用 AMD Cleanup Utility 工具后，部分游戏可能出现应用崩溃的问题。
修复 Radeon RX 7000 系列显卡从过长文件路径启动应用时可能出现系统崩溃的问题。
修复 Radeon RX 9000 系列显卡使用 OBS Studio 串流时间歇性出现应用崩溃或驱动超时的问题。
修复 Radeon RX 5000 及以上系列显卡长期运行后可能出现内存泄漏，导致应用启动速度逐渐变慢的问题。
已知问题
Radeon RX 7000 系列显卡运行《刺客信条：黑旗 Resynced》时间歇性出现应用崩溃或驱动超时。
部分 Radeon RX 9000 系列显卡在《赛博朋克 2077》开启 AMD FSR 超分辨率、AMD Radeon Anti-Lag 以及游戏内帧生成，并在副显示器播放视频时，可能间歇性出现应用崩溃或驱动超时，官方建议受影响用户关闭游戏内帧生成。
搭载锐龙 AI Max PRO 400 系列处理器的平台运行《使命召唤：现代战争重制版》时，游戏中按 Alt+Tab 切换窗口可能导致程序无响应。
搭载锐龙 AI 9 400 系列处理器的平台启动《战争机器：重装上阵》时可能出现黑屏，官方建议受影响用户将游戏显示模式切换为窗口模式后再切回全屏。
部分无法正常访问 HuggingFace 和 GitHub 的地区，安装 AI Bundle 组件时可能出现安装失败。
Radeon RX 9000 系列显卡运行《使命召唤：现代战争重制版》时可能出现黑色画面异常。
AMD Software: Adrenalin Edition 软件界面的部分标签页可能间歇性出现空白或无内容显示。
Radeon RX 6000 系列显卡可能无法启动《红色沙漠：增强版》，官方建议受影响用户安装 AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.1 版本驱动。
该驱动面向 AMD Radeon 系列桌面独立显卡及搭载锐龙核显的平台，建议用户通过 AMD Software: Adrenalin Edition 或官网获取更新。