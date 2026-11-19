IT之家 11 月 19 日消息，据《The Information》今日报道，字节跳动正与微软进行深入谈判，计划额外采购约 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 亿元人民币）的 Azure 云服务，其中大部分支出将用于调用 OpenAI 的 AI 模型。知情人士称，这笔潜在交易引发了 OpenAI 对微软的不满。

此次谈判将进一步扩大字节跳动与微软现有的云服务合作规模。今年 6 月，彭博社曾报道称，字节跳动当时预计每年在微软 AI 和云服务上的支出将超过 10 亿美元（现汇率约合 66.8 亿元人民币）。

其争议主要集中在 OpenAI 模型的使用权限上。虽然 OpenAI 禁止大多数中国企业直接使用其 AI 模型，但微软拥有通过 Azure 云平台销售 OpenAI 技术的授权，且未对中国企业实施类似限制。因此，中国企业可以通过微软的云服务调用相关模型。

两名知情人士称，OpenAI 近几个月已向微软表达担忧，认为部分中国企业可能借助这一方式完成模型蒸馏，从而使相关企业以较低成本获得先进模型的能力。

不过，微软高管已向 OpenAI 确认，微软尚未发现字节跳动存在此类行为的证据，并认为该公司主要将 OpenAI 模型用于软件开发等任务。字节跳动创始人张一鸣此前也曾表示，公司不会通过模型蒸馏作为发展 AI 的捷径。

微软发言人回应称，根据双方协议，微软获得了 OpenAI 技术授权，可以将相关模型与微软自研的 MAI 模型等产品整合到第一方服务中。微软还表示，公司会在所有销售和客户合作中执行服务条款、遵守政府要求，并尊重与合作伙伴达成的协议。