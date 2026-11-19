IT之家 11 月 19 日消息，OpenAI 今天（11 月 18 日）发布题为《管理前沿 AI 风险：从训练到部署》的安全政策说明，首次系统披露研发、内部使用到公开发布阶段，如何在高能力模型的全生命周期中管控风险。

IT之家援引博文介绍，OpenAI 称由于前沿模型的能力正快速增强，因此理解、对齐和保障模型的能力必须“始终领先一步”。公司维持引入“安全案例”流程，要求在训练全程提供更有力的行为对齐证据；这些措施虽会拖慢发布节奏，但会增强安全推进的信心。

OpenAI 强调其保护措施围绕四层展开：

模型对齐：对齐就是让 AI 系统能够可靠地按照我们预期的方式行动。模型必须在尊重政策和更广泛的社会利益的前提下，解读用户的需求。

安全和沙盒：这些控件限制模型能够访问或影响的文件、工具、网络及其他资源。它们有助于遏制培训和评估过程中错误或行为不一致所带来的后果。

保障阻止措施：这些都是额外的防护措施，用于评估用户请求并建模阻止潜在有害或未经授权行为的行为。它们包括安全分类器，有助于防止网络滥用或协助生物武器，以及自动审核功能，可以阻止潜在的未经授权模型操作。

监测与响应：这些系统能检测令人担忧的行为，调查发生了什么，并在必要时进行干预。它们为部署流量提供了可视化，并能提醒我们新兴的风险类型。

文章特别提到今年 7 月的“Hugging Face 事件”。OpenAI 表示，该事件说明不能仅依靠沙盒隔离来约束高能力模型。此后，公司重构了内部研究系统，前沿模型训练环境将不接入实时互联网，并通过受限权限沙盒、虚拟机以及网络与云边界实现多层隔离。

OpenAI 还披露另一件内部模型突破网络安全限制的事件。该事件发生于 9 月 20 日，一个正在接受训练的 AI 研究模型利用 DNS 配置漏洞，成功绕过网络隔离措施，获得有限的互联网访问权限。OpenAI 随后紧急叫停旗下能力最强模型的训练与评估，停训时间长达 11 天。

为加快干预，OpenAI 建立了“控制室”（Control Room）系统：在收到停止指令后，可在 35 秒内停止研究工作负载的后续模型输出；该控制直接部署在推理基础设施中，不依赖各研究任务自行实现关停机制。

在模型进入内部部署后，OpenAI 员工可让其访问更广泛的互联网、Slack、代码库及内部基础设施，风险也随之上升。公司表示，此时将更依赖模型对齐、系统级防护和实时监控，重点防范绕过安全限制、数据外泄及向未授权目的地发送敏感信息等行为。