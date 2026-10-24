IT之家 10 月 24 日消息，OpenAI 昨日（10 月 23 日）发布博文，宣布针对最先进“前沿模型”的训练与评估环境，已经实施更严格的安全管控，明确在模型训练期间，不得直接访问实时互联网。

该公司称出于对 AI 安全的负责任要求，基于当前对齐研究、监测能力和互联网基础设施安全状况做出的决策，相关限制将持续到安全防护取得足够进展为止。

OpenAI 的一款内部研究模型于 9 月 20 日利用 DNS 配置漏洞，在训练过程中短暂获得有限的互联网访问权限，因此该公司于 9 月还一度暂停训练与评估前沿模型。

OpenAI 随后加强了研究环境隔离、缩小智能体可利用的攻击面，并改进了异常行为检测与自动停止机制，于 10 月 1 日恢复强化学习训练及内部推理。

为避免模型接触真实网络，OpenAI 构建了一个“离线世界”：由大量已索引和缓存的网页内容组成，供模型在封闭环境中练习浏览、使用工具和执行代码等任务。IT之家附上相关截图如下：

智能体仍可使用浏览器、计算机操作工具和代码环境，但只能访问与实时互联网隔离的安全环境；未经授权的智能体之间通信也受到限制。

OpenAI 表示，随着 AI 智能体能力增强，其未来可能发现并利用当前尚未被识别的软件漏洞，因此必须在训练阶段切断其对外部系统的潜在影响。OpenAI 表示将在受控、离线的沙箱中推进前沿模型研发，同时继续测试虚拟机、隔离机制和监测系统的薄弱环节。