IT之家 11 月 19 日消息，美国当地时间 11 月 18 日在《纽约时报》DealBook 峰会上，微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示，近期频发的网络中断可能并非偶发事件，随着人工智能系统能力增强，全球数字基础设施的稳定性正面临更复杂的考验。

针对近期接连出现的网络中断究竟是“反常现象”还是“新常态”，纳德拉表示目前尚难判断。

他将当前形势与“千年虫”（Y2K）问题作类比：当年人们担心进入 2000 年后计算机系统会大面积瘫痪，但那本质上是一个已知漏洞，且只持续一天；而如今，若 AI 模型能力持续增强，其带来的系统性风险和连锁反应可能更难预测。

IT之家援引博文介绍，纳德拉指出，过去工程师通常有数周时间测试和部署技术补丁，而现在他们却往往要在漏洞正被利用的同时进行检测、修复与防御。这意味着软件更新、系统运维和安全响应的节奏被大幅压缩，任何一处疏漏都可能被迅速放大。

纳德拉特别强调，日常生活中的关键基础设施存在大量“无法修补”的漏洞。他举例称，固件、数据中心冷水机、暖通空调（HVAC）系统，甚至交通系统，都已连接互联网；一旦其中某个环节出现故障或遭到攻击，影响可能远超一次普通的服务中断。