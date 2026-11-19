IT之家 11 月 19 日消息，当地时间 11 月 16 日，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉在接受《The Pragmatic Engineer》播客节目采访时谈到了一些大家关心的问题。

当被问及公司面向约 6 万名员工推出自愿离职计划，是否意味着微软将借助 AI 提高效率并进一步裁员。

对此，纳德拉没有直接给出肯定或否定的答复，而是坦言，随着 AI 改变软件开发方式，微软员工的工作模式和团队组织结构都将发生变化。

纳德拉表示，微软希望旗下超过 20 万名员工都能继续成长，但公司需要以不同方式重新配置员工队伍。他指出，未来仍然存在大量职业发展机会，不过这些机会的具体形态可能有所不同，包括团队规模、工作流程以及岗位职责等方面。

“我也希望自己能够坐在这里告诉大家，一切都会保持原样。但我做不到。”

纳德拉承认，微软内部并非所有团队都已经适应 AI 带来的变化。他表示，不希望员工被困在一个没有完成转型的团队中，即使这个团队属于微软内部也是如此。如果员工感觉自己的职业发展受到限制，可以选择离开当前团队。不过，他更希望员工能够在微软内部寻找其他发展机会。

这次采访由前微软工程师 Gergely Orosz 主持。面对有关自愿离职计划是否预示 AI 相关裁员的问题，纳德拉强调，公司希望给予员工更多自主权，让他们能够进入符合自身长期职业发展和经济利益的岗位。

纳德拉还提到，系统工程师、基础设施人员以及 AI 训练研究人员等岗位的薪酬正在大幅上涨。微软希望通过相关安排，让员工有更多机会转向这些需求增长的领域。他同时表示，前向部署工程师（FDE）是微软目前增长最快的岗位之一。

IT之家此前报道，微软于 2026 年 10 月 26 日正式公布自愿离职计划（Voluntary Exit Offer，简称 VEO）。微软首席人力资源官 Amy Coleman 表示，该计划面向美国、加拿大、英国和印度部分参与团队中职级为 70 级及以下的符合条件员工，提供经济补助和职业规划支持。具体参与范围由各业务部门根据业务优先级、客户承诺和人员需求决定。

据《财富》杂志报道，微软方面确认约有 6 万名员工符合此次计划的申请条件，并预计实际肯接受其离职条件的人的比例低于 5%，即不足 3000 人。微软方面表示，推出计划并不意味着希望大量员工离开，而是希望让合适的人才进入合适的岗位。

这项计划与微软此前推出的自愿退休计划有所不同。今年 4 月的自愿退休计划仅面向美国员工，并要求员工年龄与在微软服务年限之和达到 70 年；此次 VEO 则没有年龄和工龄门槛。

Gergely Orosz 随后也在 X 上分享了自己对这次采访的理解。他预计，微软接下来可能进行规模较大的组织调整，逐步以原生 AI 团队作为新的组织模式。他还认为，自愿离职计划也可能促使一些认为自己所在团队缺乏转型进展的开发人员考虑外部机会。

AI 已经在改变微软的软件开发流程。纳德拉此前透露，AI 生成的代码已经占微软代码总量的 20% 至 30%。微软杰出工程师 David Fowler 也曾表示，手动编写代码的传统工作方式正在发生变化。

纳德拉认为，随着代码生成成本不断下降，软件开发的难点正在转向验证环节。他表示，在代码生成已经变得廉价的情况下，如何验证代码正确性，反而成为更加困难的问题。

对于微软是否会恢复应届毕业生招聘，纳德拉承认公司目前放缓了相关招聘工作。他表示，微软首先需要重新调整现有员工的岗位配置，将员工安排到更适合的团队，然后再考虑增加校园招聘。

纳德拉还谈到了 AI 对未来软件工程团队组织方式的影响。他认为，未来的 AI 原生企业可能从一名员工和一定数量的 AI Token 预算开始，随着工作量增加，再逐步引入更多人员。不过，他也强调，现在判断这种模式是否会成为长期趋势还为时过早。

纳德拉最后承认，科技行业围绕技术奇点以及未来工作岗位可能消失等话题的讨论，已经给从业者带来了巨大的焦虑。对于微软此次获得自愿离职资格的约 6 万名员工而言，公司高层对 AI 转型和组织调整的表态，也意味着微软未来的岗位结构和团队工作方式可能继续发生变化。

相关阅读：