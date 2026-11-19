IT之家 11 月 19 日消息，美国当地时间 11 月 18 日周三召开的 DealBook 峰会上，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）表示，其公司正在“安全”与“发展”寻找 AI 平衡点。

奥尔特曼和 OpenAI 总裁格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）共同参与本次活动，他们表示在推进 AI 发展的进程中不可避免地会遇到风险，因此公司必须在优先保障安全和持续创新之间做出取舍。

奥尔特曼在访谈中坦言，OpenAI 不可能“让所有人都满意”。他称，如果公司只顾“踩满油门”追求技术突破，公众会担心人工智能失控；但若过度强调安全，也可能延缓产品和技术进步。

奥尔特曼强调 OpenAI 采取“迭代部署”策略，即分阶段推出技术、在真实环境中观察风险并不断改进。在他看来，理解 AI 风险的重要方式之一，不能完全脱离实际进行封闭开发，更重要的是让技术接受现实检验。

奥尔特曼也承认，随着模型能力迅速增强，安全、对齐和监控的难度正在显著提高。OpenAI 总裁、联合创始人格雷格 · 布罗克曼表示，随着模型能力显著增强，安全性、保障性和“对齐”（即 AI 行为符合人类意图）已成为必须认真对待的问题。他称，这不只是 OpenAI 一家公司的转变，更是整个 AI 行业正在经历的文化转变。

OpenAI 已与其他 AI 公司签署自愿协议，承诺开展风险评估，并与第三方评估机构合作。该公司本周表示，正在引入 METR、Apollo Research 等机构的独立安全研究人员，对模型进行安全评估。

奥尔特曼还警告，当前 AI 公司之间的激烈竞争不利于安全。他表示，各家公司只能了解自身的安全标准，难以充分掌握竞争对手的开发情况；这种“迷雾中的竞赛”可能使安全投入不足。他呼吁行业建立共同的安全标准，并推动更大程度的透明度。

针对硅谷部分关于 AI 逐步接管决策权、甚至可能形成“超级智能”的讨论，奥尔特曼明确表示反对。他说，人类必须继续掌控未来，不应将决策权逐步交给 AI；布罗克曼也认为，AI 能力越强，保障其与人类目标一致、安全可控的责任就越大。

在商业层面，奥尔特曼透露 OpenAI 仍计划在某个时点上市。此前，OpenAI 已将 IPO 计划推迟至明年，以优先处理安全问题；本月早些时候，公司完成 110 亿美元（IT之家注：现汇率约合 734.89 亿元人民币）融资，估值达 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.35 万亿元人民币）。