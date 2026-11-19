IT之家 11 月 19 日消息，Anduril 联合创始人帕尔默 · 拉奇（Palmer Luckey）今日在《纽约时报》DealBook 峰会上警告称，美国正面临 AI 网络攻防体系的严重失衡。

拉奇表示，AI 已经能够帮助攻击者开发各种漏洞利用程序，针对美国企业和基础设施发动攻击。“攻击者快速采用新技术，而老旧系统却无法像技术发展那样迅速完成升级，这两者之间存在不匹配。”

他认为，美国需要加快数字基础设施的更新和安全防护建设。“我认为大家必须加快步伐，是时候开始加速了。”

此次发言正值美国多家机构近期接连出现技术故障之际。拉奇将这些事件与 AI 技术推动的网络攻击能力提升联系起来（但目前没有证据表明这些故障由网络攻击造成）。拉奇认为，相关攻击既可能出于战略目的，也可能出于经济利益。

拉奇认为，AI 不仅会增强攻击能力，也可能让防御方获得更大优势。他表示，从长远来看，能够最有效地利用 AI 进行防御的一方将占据优势，但目前攻击者在技术应用速度上领先于许多传统防御系统。

除了网络安全，拉奇还谈到了美国国防技术的发展。他创立的 Anduril 主要开发 AI 无人机、自主武器系统和军事软件。美国国防部长皮特 · 赫格塞斯此前邀请拉奇参与名为 Project Meridian 的为期 120 天的战略研究，研究未来战争的发展方向。拉奇为这一安排辩护，称政府与产业界人士共同讨论军事发展方向有着长期传统。

拉奇还披露了自己正在推进的一项海上建设计划 SLAB。根据他在 X 上发布的信息，该项目希望在美国近海建设大型海上平台，供金属加工、石油精炼、化学工程、医疗研究和海水淡化等行业使用，降低土地和运营成本，同时减少州及地方监管限制。

拉奇称，该平台的设计寿命目标为 1000 年，项目由他与几位朋友共同投资，早在 2017 年就曾以 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.81 亿元人民币）估值获得资金支持。他表示，项目仍有很长的路要走，并非近期才因 AI 数据中心需求而提出。

另外值得一提的是，拉奇自身的创业经历也成为此次峰会讨论内容之一。2014 年，他联合创立的虚拟现实公司 Oculus VR 被 Facebook 收购，交易金额约为 20 亿美元（现汇率约合 133.62 亿元人民币）。随后，他加入 Facebook，但后续因 VR 业务发展方向与团队产生分歧。

2016 年美国总统大选前，拉奇向一个支持特朗普的组织捐赠了 9000 美元。该组织曾发布针对民主党总统候选人希拉里 · 克林顿的攻击性广告。这一事件引发 Facebook 内部员工不满，拉奇称，同事要求公司解雇他，他最终于 2017 年离职。

谈及这段经历时，拉奇表示，自己至今仍然对此事耿耿于怀。他说：“我仍然对此事非常介意。我一直没有放下。”拉奇还将创立 Anduril 形容为自己离开 Facebook 后的一个重要创业项目。如今，这家公司已成为美国国防科技领域的重要参与者，业务涵盖自主无人系统、人工智能和军事装备制造。