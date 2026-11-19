IT之家 11 月 19 日消息，游戏媒体 GameGPU 昨日（11 月 18 日）发布博文，测试将索尼 PS5 Pro 的 4K 输出信号接入外置采集卡，再由 PC 处理后，《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏帧率从原生 30 FPS 提升至约 262~286 FPS，提升 773.33%~853.33%。

在测试方面，团队将索尼 PS5 Pro 主机通过 AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2 外接视频采集卡连接到电脑，游戏以 4K 分辨率运行，图形设置最高。

图像输出通过 OBS Studio 进行整理，视频录制则使用 NVIDIA 应用完成。为了转换图像并实现最大平滑度，团队启用了使用 NeuralScreen v2.6.4 的 NVIDIA DLSS 5（3D 引导神经渲染）实时生成神经渲染，并支持 6X 模式下的 DLSS 4.5 帧生成。

在露西亚身处监狱的场景中，开启 DLSS 5 帧生成后，帧率从主机原生的 30 fps 提升至约 262 至 286 fps；另一段杰森站在码头上的沼泽任务画面，也一度达到 278 fps。

在露西亚场景画质方面，英伟达 DLSS 5 技术在标准图像基础上加入逼真的视觉效果，彻底改变场景的感知。神经网络启用后，露西亚的脸、皮肤纹理、发丝、囚服的褶皱，以及窗外洒下的柔和光线都变得栩栩如生。

不过开启 AI 渲染后，露西亚的皮肤质感、肤色和整体形象都发生明显变化，部分玩家认为其已与官方预告片中的形象出现偏差，担心神经渲染会“改写”开发者的原始美术设计。IT之家附上相关视频如下：

在杰森场景方面，英伟达 DLSS 5 技术在标准图像基础上运行，并加入逼真的视觉效果，启用神经网络后，杰森的面部特征、胡茬、皮肤纹理、长袖衬衫的褶皱和帽子的褶皱都变得栩栩如生。此外整个沼泽场景通过逼真的微对比和深邃阴影改造：木质甲板、锈蚀的遮棚屋顶、水面倒影、浓密树叶和背景雾气都摆脱了常规渲染的模糊，看起来就像是在一部真实电影中拍摄的。