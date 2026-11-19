IT之家 11 月 19 日消息，据爱集微报道，在 11 月 19 日 ~20 日的 2026 集成电路发展论坛（北京）暨三十二届集成电路设计业展览会上，中国半导体行业协会集成电路设计分会主任魏少军教授预测，2026 年国内芯片销售额将突破 1.5 万亿元，同比增幅达 89%。

分区域来看：

长三角产业规模领先，销售额约 9700 亿元；

粤港澳大湾区（珠三角地区）3044 亿元，增长 28%；

京津冀环渤海地区 2168 亿元，增长 38.4%；

中西部地区 2730 亿元，增速高达 80%。

2026 年按照增长速度排列的前 10 个城市中：

排在第一位的是合肥，增长 2546.7% ；

第二名为武汉，增长 218.2%；

第三名为重庆，增长 66.7%；

第四名是北京，增长 45.1%。

2026 集成电路发展论坛（北京）暨三十二届集成电路设计业展览会于 2026 年 11 月 19-20 日在北京召开，大会以“芯聚北京，智联世界”为主题，2 天的展会设置 1 场高峰论坛、9 场专题论坛、1 场产业展览，20000m² 展出面积、400 家展商、300 场演讲报告将集中展示分享前沿热点与技术趋势。