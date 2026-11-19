IT之家 11 月 19 日消息，《21 汽车 · 一见 Auto》昨日报道称，理想汽车与宁德时代之间维持多年的供应关系，在 2026 年秋季走到了一个微妙的临界点。

今年 9 月初，理想先是以 26.5 亿元增资欣旺达动力，随后宣布全系车型切换自研电池。官宣次日，宁德时代 A 股股价下跌 3.65%，市值缩水 540 亿元。外界将此视为双方“切割”的信号，但两家公司对外口径始终一致：仍是战略合作伙伴。

《一见 Auto》指出，双方真正的裂痕始于 2025 年第四季度的 i6 电池供应。当时理想向用户承诺年底提车可配备宁德时代电池，意味着宁德是 i6 该季度的电池独供方。理想 10 月下发的产能指标为 8000 个电池包，宁德实际只交付了 4000 个，理由是“产能不够”。i6 在国庆期间积累的约 4 万台订单，2025 年内只交付了 2.9 万台，约 1 万台被迫推迟至 2026 年交付。

一位车企电池高管对此的评价是，供应商产能偏差超过 50% 属于“巨大的供应失误”。李想在那段时间几乎每天都在焦虑电池产能，核心焦虑在于“命运掌握在别人手里”。

宁德方面也有其难处。2025 年 9 月宁德产能利用率已达 96.9%，产线两班倒之外加开第三班，接近满产。在产能紧缺时，宁德内部按合作关系分级，同为优先保障级别的情况下，会优先向有资本绑定的车企倾斜。理想虽长期属于最高等级的客户，但双方始终未建立股权层面的绑定。

如果说 i6 断供动摇了理想对供应确定性的信任，那么 2025 年 11 月的 MEGA 召回则触及了责任划分的底线。一辆 2024 款 MEGA 在行驶中起火，调查指向同批次冷却液防腐性能不足，极端情况下可能导致动力电池热失控。理想决定召回 11411 辆 2024 款 MEGA，免费更换冷却液、动力电池及前电机控制器。

在召回前的沟通会上，宁德方面建议单点解决、不进行大规模召回。理想高管当场反问：如果再出现一台自燃车辆，宁德能否与理想共同承担责任？据在场人士描述，宁德方面未作回应，会议不了了之。

理想最终执行了召回。财报上的损失为 11 亿元，但内部人士透露实际花费超 20 亿元，全部来自公司现金流。业内人士测算，单台召回成本最高可达 15 万元，涉及电池更换及关联冷却部件的工时费用。

这次事件之后，理想内部的复盘结论指向同一个方向：关键零部件的供应与责任，必须回到自己手中。

在资本层面，理想的动作在 2026 年 9 月密集落地。9 月 4 日，理想以 26.5 亿元增资欣旺达动力，交易完成后合计持有后者约 11.17% 股份。更早的 2025 年 10 月，双方已以 50:50 比例合资成立山东理想汽车电池有限公司，承接自研电池的生产制造。自研电池并非从电芯到整包的全链条自制，电芯由欣旺达与中创新航代工，理想深度介入材料规格、工艺参数与全流程数据，电池包则由理想自研自制。

10 月 20 日，理想正式发布“连山”电动技术体系，并推出电池保障计划：因自研电池质量问题引发自燃且车辆达到报废标准，赔付同等配置新车。MEGA 搭载的连山电池容量 108kWh，CLTC 续航 710km，5C 超充规格与宁德时代版本在纸面指标上保持对齐。

同时，宁德时代也在调整。2026 年 10 月，换电业务负责人、时代电服 CEO 杨峻接替韩伟兼任市场体系联席总裁，乘用车 CTO 高焕接棒国内乘用车业务副总裁王慧的职责。选择更熟悉车企体系的高管主管乘用车业务，被外界视为对当前客户关系变化的回应。

除理想外，小米也推出了自有电池品牌“龙甲电池”，电芯由中创新航、欣旺达等提供，小米把控全流程；鸿蒙智行则通过巨鲸电池平台引入国轩高科、中创新航等多家供应商。

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