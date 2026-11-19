IT之家 11 月 19 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，某厂 Pocket 云台工程机搭载骁龙 8 Gen 5（SM8845）芯片与 200Mp 1/1.12" 云台超级主摄，目前规划明年 3-4 月与 Ultra 一同登场。

该博主未在爆料中说明该机所属厂商，结合该博主此前的爆料习惯，预计该机为 vivo 旗下。据 IT 之家 6 月 3 日报道，OPPO 与 vivo 的手持 Pocket 云台相机曾被指采用 200Mp 1/1.12" 超级大底主摄，有望与哈苏、蔡司联名，内置“旗舰级”芯片并支持生态互联。

影像方面，200Mp、1/1.12" 的规格与索尼 LYT901 接近。该传感器于 2025 年 11 月发布，具备约 2 亿有效像素与 1/1.12 英寸大底，采用 0.7μm 像素间距与 Quad-Quad Bayer 阵列，支持最高 4 倍传感器内置变焦与 4K 30fps 视频录制。截至发稿，该机所用传感器型号尚未确认。

截至IT之家发文，官方尚未公布该机的外观设计、屏幕尺寸、电池容量与快充规格。