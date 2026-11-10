消息称某厂骁龙 8EE6 超大杯超广角最高测试 LYT-L910，预计为 vivo X500 Ultra

感谢IT之家网友 补药吖、Autumn_Dream、不一样的体验、風見暉一、很宅很怕生 的线索投递！
IT之家 11 月 10 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，某厂骁龙 8EE6 超大杯搭载 50Mp 1/1.28" 超大底超广角，工程机 CIS 最高测试索尼 LYT-L910。
据其透露，该机有望集齐 LYT-L910 主摄 +LYT-L910 超广角 +HPU 潜望镜，行业唯一 LOFIC / DeepPix 全高动态全大底影像。结合该博主的爆料习惯，预计为 vivo X500 Ultra。
IT之家注意到，索尼半导体上海公司今年 6 月发布了新一代图像传感器光喻 LYTIA L910，这是 LYTIA 首款 LOFIC 技术图像传感器，可在低功耗下实现 100dB 的高动态范围拍摄。LYTIA L910 预计 2026 年夏季量产出货。
LYTIA L910 拥有 50MP 分辨率、1.22μm 像素尺寸、1/1.28 英寸传感器尺寸，官方宣传亮点如下：
【扩大饱和电荷量】提升电荷容纳能力，高光过渡更加自然
【宽动态范围】减少高光过曝与暗部欠曝，强烈光照下提升成像表现
【低读出噪声】暗光场景细节呈现，画面更纯净、噪点更低
【低功耗表现】 4K 60fps HDR 视频持续录制，冷静流畅，持久稳定