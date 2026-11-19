IT之家 11 月 19 日消息，据新浪科技今天报道，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在公司 2026/27 财年第二季度业绩沟通会上，谈到终端设备市场的长期趋势。他表示：“我们认为普惠的阶段刚刚开始，终端设备市场孕育着巨大的增长机会。”

IT之家从原报道获悉，杨元庆认为，人们现在已经进入智能体时代。在这个时代，终端设备是 AI 数据和场景的发生地，同时也是端侧算力的承载者。未来海量的算力将不仅仅产生于云端，预计多达 80% 的算力将产生于端侧和边缘侧。

杨元庆表示，AI 原生终端设备将层出不穷，如 AI 眼镜、智能指环等新形态产品，有望以 AI 技术优化体验，成为个人或家庭的智能中心。这些创新将极大拓展整个终端设备的市场空间。基于上述判断，杨元庆称联想正在把“行业变量转化为业务增量”。

据IT之家此前援引新浪科技消息，杨元庆预测未来 80% Token 将在终端和边缘生成，这意味着，随着 AI 应用从云端集中式计算向端边云协同演进，越来越多的 AI 推理任务有望在终端和边缘侧完成，个人计算设备与边缘基础设施将迎来新的增长空间。随着个人 AI 日益普及，每个人都将需要一台家用服务器或 AI 中心。