IT之家 11 月 19 日消息，联想集团今日发布 2026 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）及第二财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

AI 解读

本集团 2026/27 财年上半年收入与经调整盈利表现超出主流机构预期，基础设施方案业务（ISG）的收入与利润率双双好于预期，驱动整体业绩超预期兑现。

公司概况与半年报亮点

联想集团是全球领先的全栈式智能设备与算力基础设施供应商，业务覆盖智能设备（IDG）、基础设施方案（ISG）、方案服务（SSG）三大业务集团，产品组合贯穿个人电脑、智能手机、AI 服务器、企业级存储及混合式人工智能解决方案。

收入创历史新高 ：上半年收入达 571.8 亿美元，同比增长 46%，创历史同期新高。

经调整盈利大幅提升 ：按非香港财务报告准则计量，经调整公司权益持有人应占溢利达 24.36 亿美元，同比增长 170%；经调整净利率提升至 4.3%，同比提升 197 个基点。

GAAP 口径录得净亏损 ：受认股权证相关衍生金融负债公允价值亏损 35.96 亿美元影响，呈报口径录得公司权益持有人应占净亏损 12.48 亿美元，而去年同期为净利润 8.46 亿美元。

毛利率改善：毛利率同比提升 1.2% 至 16.3%，主要受基础设施方案业务集团盈利能力改善带动。

第二财季亮点

收入首破 300 亿美元大关 ：第二财季收入达 302.38 亿美元，同比增长 48%，创历史新高。

经调整盈利创新高 ：经调整权益持有人应占溢利达 13.61 亿美元，同比增长 166%，较去年同期增加 8.49 亿美元。

AI 相关收入高速增长 ：人工智能相关收入同比增长 79% 至 108 亿美元，占集团总收入的 36%。

基础设施业务里程碑：基础设施方案业务集团收入达 113 亿美元，同比增长 178%；经营溢利首次突破 10 亿美元，达 10.91 亿美元，经营溢利率提升至 9.6% 的历史新高。

现金流与资产负债

第二财季经营现金流增至 16 亿美元，自由现金流同比增长至 12 亿美元。截至 2026 年 9 月 30 日，集团总负债 692.14 亿美元、总资产 764.8 亿美元，资产负债率为 90.5%；流动比率为 0.98，较 2026 年 3 月 31 日的 0.95 有所提升。

业务展望与投资价值

集团将持续推进混合式人工智能战略，朝「Smarter AI for All」愿景迈进，整合端侧智能、边缘计算及企业人工智能，贯穿旗下设备、基础设施、解决方案及服务的全方位产品组合。在企业人工智能领域，集团将增强人工智能基础设施能力，以满足客户不断变化的需求及日益增长的人工智能训练及推理需求。中期股息每股 9.0 港分，派息总额约 1.471 亿美元。