IT之家 11 月 19 日消息，今日，由 Informa Tech 主办的第十一届全球核心网峰会上，华为云核心网产品线总裁高治国发表主题演讲。同时，华为发布《下一代核心网演进白皮书》，提出下一代核心网目标架构与演进路径。

▲ 华为云核心网产品线总裁高治国发表主题演讲

高治国指出，未来 5 至 10 年，Agentic AI 将跨越式演进，向全终端、全业务、全场景深度渗透。移动网络联接对象从人和物拓展至智能体，推动网络服务从基础联接走向智能联接、超越联接。核心网向下联接终端、向上使能业务，打造先进的下一代核心网，是移动网络把握智能体时代机遇的关键抓手。

华为提出 NGC（Next-Gen Core）目标架构，驱动移动网络从云原生向 AI 原生跃迁，以满足智能体新联接、新业务的长期发展需求。IT之家附 NGC AI 原生架构具备的三大关键特征如下：

意图接口： 从刚性的信令到灵活的意图表达。智能体终端通过半结构化的意图传递面向任务的差异需求（体验 / 组网 / 算力等），提升智能体使用网络服务的便捷性。

数据与智能面（DAP）： 网络从传输比特到分发智能。通过引入智能网元、数据网元和算力网元，实现智能在终端、网络和云之间的高效分发。

低时延用户面：支持从比特时延到低任务时延。通过带内端网协同实现毫秒级 AI 任务时延保障。

华为《下一代核心网演进白皮书》提到，AI 是移动网络未来十年最大的战略机遇。移动通信产业正加速迈入智能体时代。面向海量终端的低时延算力服务成为移动网络的全新增长机会。随着端侧智能体规模化普及，低时延端云协同场景持续增加，预计到 2030 年该类请求将占端侧发起协同任务的 20% 以上，覆盖 AI 实时交互、具身智能、工业控制等典型场景。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。