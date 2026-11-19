IT之家 11 月 19 日消息，开发者 Aaron（@aaronp613）昨日发现，华为通过苹果面向欧盟开发者开放的互操作性申请渠道，要求苹果允许应用仅在 iOS 26.1 及更新版本中启用 AccessorySetupKit 框架，以便不同 iOS 版本的用户能够使用不同的蓝牙配对方式。

目前，这项功能的启用方式存在限制：应用一旦接入 AccessorySetupKit，蓝牙设备发现机制就会受到影响，无法仅针对 iOS 26.1 及更新版本启用新配对界面，同时为旧版本用户保留原有操作流程。

AccessorySetupKit 是苹果推出的配件发现与配置框架，支持蓝牙和 Wi-Fi 设备。开发者可以通过该框架调用系统提供的配件选择界面，用户能够看到设备名称和产品图片，并直接完成配对授权，无需像传统方式那样先向应用开放较为广泛的蓝牙访问权限。

IT之家注：这一界面与 AirPods 连接 iPhone 时出现的系统配对卡片类似，可以取代传统的蓝牙权限弹窗以及应用内部自行实现的设备搜索、选择界面。

目前的问题在于，新旧配对机制无法按照系统版本独立切换。如果应用启用 AccessorySetupKit，使用旧版 iOS 的用户也可能受到蓝牙设备发现行为变化的影响，开发者因此无法同时兼顾新系统的原生配对体验和旧系统的传统配对流程。

华为此次提出的请求，核心就是希望苹果提供按系统版本控制 AccessorySetupKit 的能力，让 iOS 26.1 及更新版本使用系统原生配对界面，而较早版本继续沿用原有蓝牙连接方式。

苹果目前通过欧盟《数字市场法案》（DMA）第 6 条第 7 款规定的互操作性机制，允许开发者申请访问 iOS 和 iPadOS 内部由苹果控制的硬件及软件功能。

苹果官方说明，该申请需要经过资格评估、方案设计以及开发发布三个阶段，是否批准以及最终实现方式仍由苹果评估决定。